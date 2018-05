Andermatt - Skifahren am Morgen am Gemsstock, Golfen am Nachmittag. Das bietet am Pfingstwochenende nur Andermatt. Mit einer gültigen Tageskarte der SkiArena Andermatt-Sedrun ist über das Pfingstwochenende die Green Fee geschenkt.

Der Andermatt Swiss Alps Golf Course eröffnet am Pfingstwochenende vom 19. bis 21. Mai mit einem Pre Opening die Saison 2018. Der Golfplatz ist am Pfingstwochenende und dann ab dem 25. Mai täglich geöffnet. Gespielt werden kann auf einer «Pay and Play»-Basis. Für Sportlerinnen und Sportler, die am Morgen das letzte ...

