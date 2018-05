The following instruments on XETRA do have their last trading day on

17.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am

17.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS0933241373 TELENOR ASA 13/18 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA XS0935368356 EXPORT-IMPORT BK 13/18MTN BD02 BON NOK N

CA ILBA XFRA XS1237265456 PERMANENT TSB 15/18 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA USU05693AC75 BAK.HUG./CO-O. 17/47 REGS BD03 BON USD N

CA XFRA XS1629866192 AT + T 17/26 BD03 BON EUR N

CA FMEN XFRA DE000A2G9L83 FRESEN.MED.CARE NEUE EQ00 EQU EUR Y

CA LEGN XFRA DE000LEG1185 LEG IMMOBILIEN NEUE NA ON EQ01 EQU EUR Y