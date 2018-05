The following instruments on XETRA do have their last trading day on

17.05.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am

17.05.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AU3CB0208841 EXPORT DEV CND 2018 BD00 BON AUD N

CA XFRA CH0117076155 PFBK SCHW.HYP. 10-18 523 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0214139930 UBS 13-23 FLR BD00 BON USD N

CA DMRF XFRA DE000A13R863 DEMIRE DT.MTS.RE WDL15/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH35D7 HSH NORDBANK ZS 54 12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA NO0010736549 NORWEG.AIR SHUT.15-18 FLR BD00 BON NOK N

CA XFRA USP8388TAA27 SALTA, PROV. 12/22 REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USU01979AE02 ALLISON TRANSM. 17/27REGS BD00 BON USD N

CA XFRA US37247DAK28 GENWORTH FINL 08/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US50075NAW48 MONDELEZ INTL 2039 BD01 BON USD N

CA XFRA USU6816PAA04 OLYMPUS MER.SUB.17/25REGS BD01 BON USD N

CA XFRA USU9273AAK17 VOLKSW.GRP AM. 15/18 REGS BD01 BON USD N

CA XFRA XS0168881760 VOLKSWAGEN INTL 03/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0934529768 GE CAP.AUSTR.FDG 13/18MTN BD01 BON AUD N

CA XFRA XS1421973089 SYDBANK 16/18 FLR MTN BD01 BON EUR N

CA SAN1 XFRA DE000A1HJLL6 S+T AG 13/18 BD02 BON EUR N

CA AECC XFRA US025816BG36 AMER. EXPRESS 13/18 BD02 BON USD N

CA XFRA USG8449VAA47 ST.GRID OVERS.I. 13/18 BD02 BON USD N

CA XFRA USP1905CAC49 BRF 13/18 REGS BD02 BON BRL N

CA XFRA USU22018AS13 COX COMMUNIC. 16/26 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU60894AA79 MOLSON COORS BREW. 17/19 BD02 BON USD N

CA XFRA USU9273AAL99 VOLKSW.GRP AM. 15/18 REGS BD02 BON USD N

CA GU8F XFRA XS0364908375 AVIVA PLC 08/38 MTN FLR BD02 BON EUR N

CA FTEP XFRA XS0365094811 ORANGE 08/18 MTN BD02 BON EUR N