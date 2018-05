FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

IQQ4 XFRA IE00B1FZS244 ISHSII-ASIA PROP.YLD DLD 0.213 EUR

IQQ9 XFRA IE00B1W57M07 ISHSII-BRIC 50 DL DIS 0.040 EUR

IQQL XFRA IE00B1TXHL60 ISHSII-LIST.PRIV.EQ.DLDIS 0.377 EUR

IQQ5 XFRA IE00B1FZS574 ISHSII-MSCI TURKEY DLDIS 0.445 EUR

IUSM XFRA IE00B1FZS798 ISHSII-DLT.BD7-10YR DLDIS 1.817 EUR

IUS7 XFRA IE00B2NPKV68 ISHSII-JPM DL EM BD DLDIS 0.336 EUR

IUS8 XFRA IE00B2NPL135 ISHSII-EM INFRASTR.DLDIS 0.113 EUR

IQQ6 XFRA IE00B1FZS350 ISHSII-DEV.MKT.PR.Y.DLDIS 0.200 EUR

IQQI XFRA IE00B1FZS467 ISHSII-GL INFRASTR.DLDIS 0.131 EUR

IUSC XFRA IE00B27YCK28 ISHSII-MSCI EM LAT.AM.DLD 0.184 EUR

IQQQ XFRA IE00B1TXK627 ISHSII-GL.WATER DLDIS 0.193 EUR

EUNX XFRA IE00B44CGS96 ISHSII-US AGGREG.BD DLDIS 0.990 EUR

IQQH XFRA IE00B1XNHC34 ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS 0.050 EUR

IBCN XFRA IE00B1FZS681 ISHSII-EO G.BD3-5YR EODIS 0.206 EUR

IBCM XFRA IE00B1FZS806 ISHSII-EO G.BD 7-10YR EOD 0.803 EUR

IBCL XFRA IE00B1FZS913 ISHSII EO G.BD15-30YR EOD 1.693 EUR

CW1 XFRA CA18538U1066 CLEARWATER SEAFOODS INC. 0.033 EUR

4BQ XFRA CNE100002391 BANK OF QINGDAO H YC 1 0.027 EUR

QDVW XFRA IE00BYYHSQ67 ISHSII-MSCI WL.QUA.DV.DLD 0.069 EUR

QDVX XFRA IE00BYYHSM20 ISHSII-MSCI EU.QUA.DV.EOD 0.127 EUR

QDVY XFRA IE00BZ048462 ISHSII-DL FR BD ETF DLUD 0.038 EUR

A04 XFRA GB00BYM8GJ06 ASCENTIAL PLC LS-,01 0.043 EUR

A60 XFRA IE00BY9D5467 ALLERGAN PLC DL-,0001 0.611 EUR

SXRH XFRA IE00BDQYWQ65 ISHSII-DL TIPS 0-5 U.ETF 0.055 EUR

SXRR XFRA IE00BF11F458 ISHSII-DL FR BD ETF EOHDD 0.034 EUR

ARRD XFRA LU1598757687 ARCELORMITTAL S.A. NOUV. 0.085 EUR

ARRJ XFRA US03938L2034 ARCELORMITTAL NY SHS/1 ON 0.085 EUR

G2AA XFRA CH0364749348 VIFOR PHARMA NAM.SF 0,01 1.694 EUR

OZH1 XFRA CH0367427686 VALARTIS GROUP AG NA SF 1 0.169 EUR

2SA XFRA CL0002409135 SALMONES CAMANCHACA S.A. 0.043 EUR

EUHI XFRA IE00BD8D5H32 PFISE.-E ST HY CB ISU.EOI 0.013 EUR