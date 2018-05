FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 17.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

PTY XFRA US1096961040 BRINKS CO. DL 1 0.127 EUR

BHI XFRA US0921131092 BLACK HILLS CORP. DL 1 0.403 EUR

A2A XFRA US03836W1036 AQUA AMERICA INC. DL-,50 0.174 EUR

AG31 XFRA US0376123065 APOLLO GLOBAL MAN. CL.A 0.322 EUR

AIV XFRA US03748R1014 APARTM.INV. MGMT A DL-,01 0.322 EUR

SST XFRA SG1O44912994 HEETON HLDGS LTD SD-,20 0.006 EUR

VEM XFRA SG0531000230 VENTURE SD-,25 0.379 EUR

NWG XFRA SE0000426546 NEW WAVE GROUP AB B SK 3 0.165 EUR

D2MN XFRA US26441C2044 DUKE EN.CORP.NEW DL -,001 0.755 EUR

7AA XFRA LU0569974404 APERAM S.A. 0.382 EUR

A8P XFRA KYG011981035 AGILE GRP HLDG.LTD.HD-,10 0.073 EUR

EUN2 XFRA IE0008471009 ISHSII-EURO STOXX50 EODIS 0.304 EUR

EUN1 XFRA IE0008470928 ISHS II-STXX EUR.50 EODIS 0.399 EUR

FOV XFRA HK0420001817 FOUNTAIN SET (HLDGS) 0.011 EUR

HSB XFRA HK0011000095 HANG SENG BK LTD 0.140 EUR

IJCA XFRA GB00B61TVQ02 INCHCAPE PLC LS -,10 0.216 EUR

IT1 XFRA GB0031638363 INTERTEK GROUP LS-,01 0.546 EUR

3MI XFRA GB0030232317 PAGEGROUP PLC LS -,01 0.098 EUR

TCO XFRA GB0008847096 TESCO PLC LS-,05 0.023 EUR

HGR XFRA GB0006449366 ANGLO PACIFIC GRP LS-,02 0.029 EUR

O1BC XFRA DE000XNG8888 XING SE NA O.N. 1.680 EUR

SY1 XFRA DE000SYM9999 SYMRISE AG INH. O.N. 0.880 EUR

KCO XFRA DE000KC01000 KLOECKNER + CO SE NA O.N. 0.300 EUR

PSAN XFRA DE000A0Z1JH9 PSI SOFTWARE AG NA O.N. 0.230 EUR

IS3C XFRA IE00B9M6RS56 ISHSVI-JPM DL BD EOH DIS 0.344 EUR

ZIL2 XFRA DE0007856023 ELRINGKLINGER AG NA O.N. 0.500 EUR

OLG XFRA DE0006851603 VERALLIA DTLD AG O.N. 17.060 EUR

KSB3 XFRA DE0006292030 KSB SE+CO.KGAA VZO O.N. 7.760 EUR

KSB XFRA DE0006292006 KSB SE+CO.KGAA ST O.N. 7.500 EUR

MAN3 XFRA DE0005937031 MAN SE VZO O.N. 3.070 EUR

MAN XFRA DE0005937007 MAN SE ST O.N. 3.070 EUR

DB1 XFRA DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE NA O.N. 2.450 EUR

IXX XFRA DE0005759807 INIT INNOVATION O.N. 0.220 EUR

ELG XFRA DE0005677108 ELMOS SEMICONDUCTOR AG 0.400 EUR

EK7 XFRA CNE100000Q43 AGRICULT.BNK OF CN H YC 1 0.024 EUR