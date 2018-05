FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 17.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 17.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

HBC2 XFRA US4042804066 HSBC HLDGS PLC ADR/5DL-50

HBC1 XFRA GB0005405286 HSBC HLDGS PLC DL-,50

XFRA TH0979010R13 SIAMGAS+PETR.NVDRS BA 0,5

17Q XFRA US50420D1081 LA QUINTA HOLDINGS INC.

UFG XFRA ES0118900010 FERROVIAL S.A.INH. EO-,20

CLQN XFRA CH0048854746 CASTLE PRIV.EQ.NAM.SF-,05

XFRA CA2005021027 COMMANDER RES

R7I XFRA GG00BBHX2H91 RENEWABLES INFRASTRUCTURE

XFRA CA14159U3010 CARDIOME PH.

AX4 XFRA US05366U1007 AVEXIS INC. DL-,0001

R2RC XFRA US7598922018 RENREN SP.ADRS A 15

BUU XFRA AU000000DEV5 DEVEX RES LTD