Der Elektronikhändler Ceconomy hat im zweiten Geschäftsquartal operativ weiter Fuß gefasst. Nachdem im Weihnachtsgeschäft noch Rabattschlachten und hohe Kosten belastet hatten, wirkten sich nun die eingeleiteten Sparmaßnahmen sowie höhere Service-Erträge und wegfallende Einmaleffekte positiv aus.

Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verbesserte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von minus 19 Millionen auf plus 38 Millionen Euro, wie die Muttergesellschaft der Ketten Media Markt und Saturn am Donnerstag mitteilte. Dies war mehr als von Analysten erwartet. Zum Ergebnis trug auch die Beteiligung am französischen Partner Fnac Darty bei. Der Umsatz ging leicht um 0,2 Prozent auf gut 5,2 Milliarden Euro zurück. Seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigte Ceconomy./she/stw

ISIN DE0007257503

AXC0047 2018-05-17/07:16