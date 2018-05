Neuer Wirbel um Trumps Angaben zu seinem Finanzgebaren: In einem Report gibt der US-Präsident an, seinem Anwalt bis zu 250.000 Dollar für Auslagen erstattet zu haben. Das macht Ethikkontrolleure neugierig.

US-Präsident Donald Trump hat seinem persönlichen Anwalt Michael Cohen bis zu 250.000 Dollar für nicht näher genannte "Auslagen" erstattet. Dies geht aus Finanzunterlagen hervor, die Trump der unabhängigen Ethikbehörde OGE übermittelt hat. Von einer Zahlung über 130.000 Dollar an die Pornodarstellerin Stormy Daniels ist in dem Report des Präsidenten keine Rede. Mit dem Geld erkaufte Cohen vor der Präsidentschaftswahl 2016 ihr Stillschweigen über eine angebliche Affäre mit Trump.

Der Chef der Ethikbehörde, David Apol, fragte, wieso der Präsident die Rückerstattungen an seinen Anwalt nicht schon früher offenlegte. Seine Bedenken über den Vorgang meldete Apol dem stellvertretenden Justizminister Rod Rosenstein per Brief. Darin schreibt der Leiter der Ethikbehörde, er betrachte Trumps Zahlung an Cohen als Tilgung eines Darlehens. Als solche hätte sie im Finanzbericht vom Juni 2017 auftauchen müssen.

Ethikexperten zufolge könnte Trump gegen Bundesgesetze verstoßen haben, sollte die Zahlung bewusst und absichtlich ausgelassen worden sein. "Das ist eine große Sache und beispiellos", sagte Virginia Canter, eine unter den Ex-Präsidenten Bill Clinton und Barack Obama für Ethikfragen zuständige Ex-Mitarbeiterin im Weißen Haus. Kein Präsident ...

