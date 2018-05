Der Anteil steigt auf 51 Prozent, wie SFS am Donnerstag mitteilt. 2015 hatte SFS vorerst einen Anteil von 30 Prozent an dem Hersteller von Befestigungstechnik im konstruktiven Holzbau erworben. SFS beurteilt nun die seit zwei Jahren bestehende Partnerschaft positiv und sieht Vorteile sowohl in der Produktion als auch beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...