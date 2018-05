Medieninformation

Mit der neuen "baloise.ch" weiter in Richtung konsequenter Kundenfokus

Basel, 17.05.2018. Mit den Initiativen ihrer Strategie "Simply Safe" macht die Baloise das Leben ihrer Kunden einfacher und die Kommunikation mit ihnen unkompliziert und rasch. Ein wichtiger Baustein ist dabei der von der Baloise verfolgte "Omnikanal"-Ansatz, welcher die immer stärker werdenden digitalen Bedürfnisse der Kunden effektiv mit analogen Dienstleistungen kombiniert. Die komplett überarbeitete Website www.baloise.ch fungiert deshalb neu als Dreh- und Angelpunkt für den Grossteil der digitalen Kundeninteraktionen. Konsequenterweise verschmelzen baloisedirect.ch und das Kundenportal myBaloise auf baloise.ch zu einem einheitlichen Webauftritt, der allen Kundenanforderungen nachkommt.

Mit der Strategie "Simply Safe" setzt die Baloise den Fokus konsequent auf die Bedürfnisse ihrer Kunden. "Die traditionell bei Versicherungen bestehende Unterscheidung nach Art des Abschlusses - mittels Kundenberater, online bzw. telefonisch - schien uns aus Sicht des Kunden nicht mehr zeitgerecht" so Bernard Dietrich, Mitglied der Geschäftsleitung der Basler Versicherungen. Dementsprechend passte die Baloise die Vertriebsstruktur an, was zu einer besseren Unterstützung und Beratung der Kunden führte.

Die neue Webseite baloise.ch (https://www.baloise.ch/) stellt wiederum eine Vereinfachung für die Kunden dar: Zum einen werden die zur Verfügung stehenden Versicherungen in der Übersicht angeboten und können mittels intuitiver Navigation angesteuert und in wenigen Klicks ein Abschluss getätigt werden, zum anderen haben bestehende Kunden direkten Zugriff auf das Kundenportal und ihre Verträge. "Die neue Webseite bietet unseren Kunden einen 'Single Point of Entry' an, wo sie unkompliziert und rasch Lösungen zu ihrem Anliegen finden. Sei es ein Neuabschluss, eine Schadenmeldung oder auch Informationen zu benötigten Versicherungen - auf baloise.ch werden sie fündig", so Michael Besel, Leiter Digital Marketing & E-Commerce bei den Basler Versicherungen.

Entsprechend dem Omnikanal-Ansatz hat der Kunde auch bei online abgeschlossenen Verträgen stets einen Kundenberater als Ansprechperson. "Der fliessende Übergang von der rund-um die-Uhr zur Verfügung stehenden Online-Welt zum persönlichen Kontakt ist das, was sich der Kunde wünscht. Und dies möchten wir ihm auch anbieten", so Besel weiter.

Überzeugen Sie sich selbst vom neuen Webauftritt und besuchen Sie www.baloise.ch (https://www.baloise.ch/).

