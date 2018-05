Fehler im Engineering können teuer werden: Insbesondere dann, wenn sich diese bis zur Montage und Inbetriebnahme durchziehen. Häufig liegt die Ursache dafür in der verteilten Arbeitsweise und Datenhaltung: Wie wirken sich Änderungen in einem Gewerk auf die anderen Gewerke aus? Um diese Frage zu beantworten, werden bislang Informationen aus unterschiedlichsten Quellen aufwändig zusammengetragen, darunter R&I-Fließbilder, Logikdiagramme etc. Und der Vergleich nötigt den beteiligten Experten neben dem notwendigen Know-how auch die volle Konzentration ab. Verschärft wird die Situation in Projekten, bei denen die Beteiligten die Gewerke parallel statt hintereinander abwickeln, um Zeit zu sparen. Planungsdaten müssen dann über den ganzen Engineering-Prozess hinweg ständig abgeglichen und von den Ingenieuren auf ihre Konsequenzen hin bewertet werden. Dennoch liegt die Parallelisierung im Trend: "Wir sehen im Markt großen Bedarf, die Workflow-Hindernisse einzureißen, die durch Toolketten entstehen. Nur echte Parallelisierung der Kernaufgaben schafft trotz wachsender Komplexität wirksame Effizienz-Sprünge", ist Uwe Vogt, Vorstandsmitglied beim Softwarehaus Aucotec, überzeugt.

Der Anbieter hat deshalb seine Planungssoftware Engineering Base deutlich erweitert: Mit seinem universellen Datenmodell deckt das System nun alle Disziplinen des Engineerings ab: Vom Front End Engineering Design (FEED) über die Detailplanung bis hin zur Automation und dem Betrieb der Anlagen.

Weil alle Gewerke auf demselben Datenmodell aufbauen, wird ein hohes Maß an Kooperationsfähigkeit und Durchgängigkeit erreicht. Dadurch entfallen im Projektablauf übliche Probleme wie das Warten auf Datenübergaben, Crosschecks, Absprachen oder die notwendige Synchronisation von Dokumenten. "Selbst die besten Schnittstellen und Synchronisations-Plattformen machen eine Toolkette nicht kürzer, die Kette bleibt das Hindernis", erläutert Pouria G. Bigvand, leitender Produktmanager bei Aucotec.

Einheitliches Datenmodell macht die Abhängigkeiten transparent

In der neuesten Version Engineering Base 2018 wird das Problem gelöst, indem sämtliche Kerndisziplinen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...