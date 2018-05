Maricann Group Inc.: Maricann gibt eine unverbindliche Absichtserklärung zur Akquisition einer Lizenz in Malta bekannt DGAP-News: Maricann Group Inc. / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Marktbericht Maricann Group Inc.: Maricann gibt eine unverbindliche Absichtserklärung zur Akquisition einer Lizenz in Malta bekannt 17.05.2018 / 07:35 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Maricann gibt eine unverbindliche Absichtserklärung zur Akquisition einer Lizenz in Malta bekannt TORONTO, ONTARIO, 16. Mai 2018 - Maricann Group Inc. (CSE: MARI) (FRANKFURT: 75M) (OTCQB: MRRCF) ("Maricann" oder das "Unternehmen") meldet, dass das Unternehmen eine unverbindliche Absichtserklärung zur Akquisition von 100% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Medican Holdings Ltd ("Medican") der Republik Malta abgegeben hat. Medican Research Group, eine Tochtergesellschaft der Medican, ist eines von sechs Unternehmen, die für die Vergabe einer Lizenz in Malta die Genehmigung erhielten. Diese Lizenz wird Maricann in die Lage versetzen, innerhalb von Malta und der Europäischen Union vordosierte Produkte zu importieren, zu extrahieren und herzustellen sowie Cannabis für medizinische Zwecke zu vertreiben. Maricann wird 10,1 Millionen USD zahlen bestehend aus 7,6 Mio. USD in Stammaktien zu einem vereinbarten Preis von nicht weniger als 2,35 CAD und 2,5 Millionen USD in bar. Der Abschluss der Akquisition unterliegt der Durchführung der Due Diligence (Prüfung mit gebührender Sorgfalt), dem Erhalt der entsprechenden behördlichen Genehmigungen und der Aushandlung der endgültigen Abkommen. Wenn abgeschlossen, wird die Akquisition von Medican die Bemühungen des Unternehmens laut Erwartungen beim Import von Rohmaterialien und Extrakten ganzer Pflanzen aus Kanada nach Malta für eine fortschrittliche Nachbearbeitung avancieren, um reine Cannabisdestillate herzustellen, was eine wahre Arzneimittelherstellung erlaubt. Die kommerzielle Produktion von Destillaten (THC, CBD, CBG und die Umwandlung von CBN) in Malta, die Maricann dann unter Verwendung ihrer geschützten VesiSorb-Verabreichungstechnologie zu vordosierten Produkten verarbeiten wird, ist eine Schlüsselentwicklung für das Unternehmen, da sie den Zeitrahmen zur Lieferung seiner vollständigen Produktreihe an den europäischen Markt (wo legal) avanciert. Die Produkte (unten beschrieben) wurden von Source One in Verbindung mit VesiFact entwickelt und Maricann zur Verfügung gestellt. Die Produktreihe von Source One / Vesisorb umfasst: - Wasserlösliches Pulver - Rezepturen für topische Lotionen - Sprays und Tinkturen - Funktionelle Drinks und Getränke - SoftGel-Kapseln und flüssig gefüllte Kapseln "Da wir unser Pharmageschäft nach Europa verlagern, wurde die Regierung von Malta und Malta Enterprise eingeschaltet, um die Anforderungen unseres Geschäfts für einen Erfolg und die Notwendigkeit einer wahren Arzneimittelproduktion zu verstehen. Wir kombinieren Pharmawirkstoffe ("API", Active Pharmaceutical Ingredients) mit Hilfsstoffen, um echtes pharmazeutisches Cannabis herzustellen. Malta besitzt Schlüsseltalente, die in der Herstellung vordosierter Produkte ausgebildet sind, und hat eine bestehende Arzneimittelproduktionsbasis, die wir unserer Erwartung nach in Anspruch nehmen werden, wenn wir weitere Fortschritte erzielen. Wir planen ebenfalls den Import von API aus unserem Haxxon-Betrieb in der Schweiz, was dann mehrere Produktquellen bietet, um ein robustes Produktangebot zu gewährleisten," sagte Ben Ward, CEO. Über Maricann Group Inc. Maricann ist ein vertikal integrierter Produzent und Vertriebshändler von Marihuana für medizinische Zwecke. Das 2013 gegründete Unternehmen ist in Burlington, Ontario, Kanada und München, Deutschland, ansässig und hat Produktionsstätten in Langton, Ontario, Kanada. In Langton betreibt das Unternehmen einen Betrieb zum Anbau medizinischem Cannabis, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb gemäß der bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung Kanadas. Das Unternehmen hat ebenfalls Produktionsbetriebe in Dresden, Sachsen und in Regensdorf, Schweiz. Maricann expandiert zurzeit ihren Anbaubetrieb und Hilfsanlagen in Kanada in einem 942.000 Quadratfuß (87.515m2) großen Anbau und wird weiterhin neue Gelegenheiten in Europa verfolgen. Für weitere Informationen über Maricann besuchen sie bitte unsere Webseite: www.maricann.ca. Kontakte: Investor Relations: Graham Farrell Leiter der Investor Relations graham@maricann.com Tel.: 647-643-7665 Corporate Headquarters (Kanada) Maricann Group Inc. (Toronto) 845 Harrington Court, Unit 3 Burlington Ontario L7N 3P3 Canada Tel. 289-288-6274 European Headquarters (Deutschland) Maricann GmbH Thierschstrasse 3 80538 München, Deutschland 