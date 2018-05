Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Merck KGaA auf "Outperform" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die vorab vorgelegten Präsentationen für die Konferenz der US-Krebsforscher seien durchaus aufregend, schrieb Analyst Wimal Kapadia in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Tepotinib sehe in einer Studie gegen nicht-kleinzelligen Lungenkrebs gut aus, und TGF Beta-Trap in einer anderen Studie der gleichen Indikation sogar noch besser. Es seien zwar frühe Ergebnisse, aber die Anleger kämen daran nicht vorbei./ag/la

Datum der Analyse: 17.05.2018

