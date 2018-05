Zürich - Nach der «Familie» hat das Thema «Wohnen» für Schweizer Mieter die höchste Priorität im Leben. Doch 76 Prozent der Mieter stören sich an ihrer Wohnsituation. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Online-Vergleichsportals comparis.ch bei über 4'000 Schweizer Mietern.

Fast ein Drittel findet die eigene Wohnung zu hellhörig. Für 22 Prozent sind die Kosten zu hoch. Und 17 Prozent stossen sich an bereits dem Vermieter gemeldeten Mängeln, wie etwa eine nicht funktionierende Heizung oder Schimmel. Ebenfalls 17 Prozent stören sich am Baustandard der bewohnten Immobilie. 16 Prozent klagen über eine mangelhafte Ausstattung in Bad, Küche, Terrasse etc. Auch das Raumklima (14 Prozent) sowie die Lichtverhältnisse (11 Prozent) sorgen für Unmut. 8 Prozent sind nicht zufrieden mit dem Grundriss.

Vermieter: Unprofessionalität und Unfreundlichkeit nerven Mieter

Ein ebenfalls genannter Störfaktor ist die Verwaltung beziehungsweise ...

