Der Impfstoffhersteller Valneva hat Zahlen für das 1. Quartal präsentiert. Die Umsatzerlöse betrugen demnach 32,1 Mio. Euro im Q1 2018 (vs. 28,4 Mio. Euro im Q1 2017). Das EBITDA erreichte einen Wert in Höhe von 4,9 Mio. Euro im Q1 2018 (vs. 3,4 Mio. im Q1 2017). Im 1. Quartal 2018 realisierte Valneva einen Betriebsgewinn von 3,2 Mio. Euro im Vergleich zu einem Betriebsgewinn von 0,5 Mio. Euro im 1. Quartal 2017. Das Unternehmen erzielte im 1. Quartal 2018 einen Konzerngewinn in Höhe von 1,5 Mio. Euro im Vergleichzu einem Konzernverlust von 1,7 Mio. Euro im 1. Quartal 2017. CFO David Lawrence dazu: "Das erste Quartal 2018 zeigt einen soliden Start in das Jahr. Im US-Reisemarkt sehen wir für IXIARO® bereits erste Erfolge unseres neu etablierten, eigenen...

