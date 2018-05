Die US-Bank JPMorgan hat Roche nach neuen Daten aus der Phase-III-Studie IMpower150 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Franken belassen. Der mit dem Immuntherapeutikum Tecentriq zusammen getestete Medikamentencocktail für Patienten mit einer bestimmten Form von Lungenkrebs sei nicht in allen Bereichen besser, schrieb Analyst Richard Vosser unter anderem in einer am Donnerstag vorliegenden Studie und rechnet mit einer leicht negativen Aktienreaktion. Das Medikament Keytruda des Wettbewerbers Merck & Co. dürfte daher wahrscheinlich ebenfalls ein Mittel der Wahl für betroffene Patienten sein./ck/ag Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2018-05-17/08:21

ISIN: CH0012032048