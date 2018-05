Ungeachtet aller Kritik will die Deutsche Post die umstrittene Praxis bei der Entfristung von Arbeitsverträgen nicht ändern. Bei den Kriterien handele es sich um Anhaltspunkte, die individuell ausgelegt würden.

Die Deutsche Post will an ihrem umstrittenen Einstellungsverfahren festhalten. Die Eckpunkte hätten sich in der Praxis bewährt und seien arbeitsrechtlich nicht zu beanstanden, sagte der Personalvorstand des Bonner Konzerns, Thomas Ogilvie, der "Süddeutschen Zeitung".

Um einen Festvertrag bei der Post zu bekommen, dürfen befristete Angestellte binnen zwei Jahren nicht mehr als 20 Tage krank gewesen sein und nicht mehr als zwei selbstverschuldete Unfälle mit Firmenwagen gehabt haben.

An der Einstellungs- und Befristungspraxis der Post hatte es massive Kritik gegeben. "Diese Kriterien sind völlig menschenverachtend und sittenwidrig", sagte Beate Müller-Gemmeke, Grünen-Sprecherin für Arbeitnehmerrechte, der "Bild am Sonntag". Peter Weiß, Vorsitzender der Arbeitnehmergruppe von CDU/CSU, kritisierte in der Zeitung: "So ein Kriterienkatalog, wie er vorliegt, ...

