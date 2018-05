DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

TAGESTHEMA

China hat nach eigenem Bekunden keine Zugeständnisse an die USA gemacht, um einen Fortbestand des chinesischen Technologiekonzerns ZTE sicherzustellen. Die Regierung werde bei ihren Kernanliegen keine Abstriche machen, stellte Gao Feng, Sprecher des chinesischen Handelsministeriums, klar. Zuvor waren Spekulationen aufgekommen, die USA könnten den Belieferungsstopp für ZTE lockern, wenn Peking Washington im Gegenzug in der Frage der Einfuhrzölle entgegen kommt. Am Wochenende hatte US-Präsident Donald Trump im Kurzbotschaftendienst Twitter angekündigt, sich gemeinsam mit Chinas Staatschef Xi Jinping dafür einzusetzen, dass ZTE schnell wieder ins Geschäft kommt. ZTE hatte zuvor mitgeteilt, es habe seinen Betrieb weitgehend einstellen müssen, nachdem Washington die Zulieferung wichtiger US-Technologien an das chinesische Unternehmen untersagt hatte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:30 Walmart Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Philadelphia-Fed-Index Mai PROGNOSE: +20,5 zuvor: +23,2 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 211.000 16:00 Index der Frühindikatoren April PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.723,60 +0,03% Nikkei-225 22.879,53 +0,71% Hang-Seng-Index 31.088,99 -0,07% Kospi 2.451,11 -0,35% Shanghai-Composite 3.161,30 -0,26% S&P/ASX 200 6.081,80 -0,41%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Überraschend schwach ausgefallene Aufträge im März im japanischen Maschinenbau belasten in Tokio nicht. Die Daten gelten als notorisch volatil. Wichtiger sei, dass der Erholungstrend der Maschinenbaubranche intakt sei, heißt es. Der Markt schließe sich nach den Abgaben der Vortage den positiven US-Vorgaben an. In Sydney geht es leicht nach unten, nachdem in Australien die Arbeitslosenquote im vergangenen Monat etwas stärker als erwartet gestiegen ist. Kleinere Verluste verbuchen die chinesischen Börsen. In Hongkong stützt das Plus von gut 5 Prozent beim Schwergewicht Tencent nach überzeugend ausgefallenen Quartalszahlen des Internetkonzerns. Die Börse im malaysischen Kuala Lumpur wird von der Vorfreude auf die Abschaffung der Mehrwertsteuer Anfang Juni um 0,2 Prozent nach oben getrieben. In Japan erholen sich Aktien von Banken, die am Mittwoch von enttäuschenden Umsatzausblicken einiger Geldhäuser belastet worden waren. Mitsubishi UFJ steigen um 1,8 Prozent und Sumitomo Mitsui um 2 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Cisco verloren nach Vorlage der Geschäftszahlen 3,6 Prozent auf 43,55 Dollar (s.u.). Take Two Interactive Software büßten 1,6 Prozent ein. Der Anbieter von Online-Spielen wie "Grand Theft Auto" hatte enttäuschende Zahlen zu seinem vierten Geschäftsquartal veröffentlicht. Essendant stiegen um 6,1 Prozent auf 11,70 Dollar. Der Büroausstatter hatte bestätigt, dass er ein Übernahmegebot von Wettbewerber Staples in Höhe von 11,50 Dollar je Aktie erhalten hat.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 24.768,93 0,25 62,52 0,20 S&P-500 2.722,46 0,41 11,01 1,83 Nasdaq-Comp. 7.398,30 0,63 46,67 7,17 Nasdaq-100 6.929,97 0,60 41,43 8,34 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 744 Mio 797 Mio Gewinner 1.924 1.072 Verlierer 1.030 1.890 unverändert 114 109

Etwas fester - Nach den Vortagesverlusten hat die Wall Street ihre Kletterpartie wieder aufgenommen. Der Kleinwerteindex Russell-2000 markierte ein weiteres Allzeithoch. Der Renditeanstieg wurde zunächst abgehakt, denn die US-Zehnjahresrendite kletterte weiter. Händler sagten, der Markt stelle sich auf höhere Renditen ein, zumal auch neue Konjunkturdaten wieder gut ausfielen. Im Handel wurde mit Blick auf die gestiegenen Aktienkurse auf stark wachsende Unternehmensgewinne verwiesen. Allenfalls für leichte Verunsicherung sorgte, dass das Spitzentreffen im Juni zwischen Nordkoreas Diktator Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump auf der Kippe stehen könnte. Teva legten um 2,9 Prozent zu, getrieben davon, dass Berkshire-Hathaway-Chef Warren Buffett unter anderem sein Investment in Teva ausgebaut hat. Macy's machten einen Satz um 10,8 Prozent nach oben - befeuert von klar besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen. Auch andere Einzelhandelswerte wie Target legten deutlich zu. Micron Technology zogen um 4,6 Prozent an, nachdem RBC die Beobachtung der Aktie mit "Outperform" aufgenommen hatte.

TREASURYS

US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,59 0,4 2,58 138,7 5 Jahre 2,94 1,7 2,92 101,3 10 Jahre 3,09 1,9 3,08 65,0

Die US-Zehnjahresrendite kletterte um weitere 2 Basispunkte auf 3,09 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 2011. Ein Grund waren weitere gut ausgefallene Konjunkturdaten.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1820 +0,1% 1,1812 1,1834 -1,6% EUR/JPY 130,36 +0,1% 130,24 130,41 -3,6% EUR/GBP 0,8723 -0,2% 0,8740 0,8772 -1,9% GBP/USD 1,3551 +0,3% 1,3513 1,3490 +0,2% USD/JPY 110,29 +0,0% 110,28 110,17 -2,1% USD/KRW 1080,40 +0,3% 1077,16 1078,25 +1,2% USD/CNY 6,3616 -0,2% 6,3715 6,3699 -2,2% USD/CNH 6,3527 +0,0% 6,3509 6,3610 -2,5% USD/HKD 7,8497 0% 7,8497 7,8500 +0,5% AUD/USD 0,7538 +0,3% 0,7518 0,7485 -3,6% NZD/USD 0,6904 +0,0% 0,6902 0,6885 -2,7% Bitcoin BTC/USD 8.366,15 +0,7% 8.304,71 8.254,13 -38,7%

Der Dollar verteidigte seine jüngsten Gewinne weitgehend. ICE-Dollarindex gewann 0,1 Prozent. Stark unter Druck stand zwischenzeitlich der Euro. Er sank deutlich unter 1,18 Dollar, auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2017. Später erholte er sich aber wieder etwas von den Tiefs. Gedrückt wurde er von Schlagzeilen aus Italien. Ein durchgesickerter Programmentwurf der sich abzeichnenden neuen Regierung beinhaltete Sprengstoff wie Forderungen nach einem Mechanismus zum Ausstieg aus dem Euro und einem Schuldenerlass. Zwar bezeichneten Vertreter des Bündnisses den Entwurf als alt und überholt, doch endgültig entkräften konnten sie die Informationen nicht. Im späten Geschäft kostete der Euro 1,1801 nach Wechselkursen um 1,1838 am Vorabend.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,70 71,49 +0,3% 0,21 +19,4% Brent/ICE 79,37 79,28 +0,1% 0,09 +21,6%

Die Ölpreise kletterten auf neue Dreieinhalbjahreshochs, nachdem sich die Rohöllagerbestände in den USA in der Vorwoche zum zweiten Mal in Folge verringert hatten. Die Internationale Energie-Agentur senkte derweil zwar ihre Prognose zum Nachfragewachstum, gleichzeitig verortete sie die Ölvorräte der Industrienationen aber auf dem tiefsten Stand seit drei Jahren. WTI verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 71,49 Dollar, Brent um 1,1 Prozent auf 79,28 Dollar. Ölhändler blickten zudem auf die Wahlen in Venezuela am Wochenende, die international als Farce gelten. Laut Berichten könnte die US-Regierung die Ölindustrie in Venezuela unmittelbar mit Sanktionen belegen.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.292,18 1.290,68 +0,1% +1,50 -0,8% Silber (Spot) 16,39 16,37 +0,1% +0,01 -3,3% Platin (Spot) 890,85 889,75 +0,1% +1,10 -4,2% Kupfer-Future 3,07 3,06 +0,4% +0,01 -7,5%

Der Goldpreis erholte sich nach dem Rücksetzer des Vortages nicht. Weil das zinslos gehaltene Gold als Anlage gegenüber Anleihen zunehmend an Attraktivität verliert, fehlten im erneut die Käufer. Außerdem bremste der steigende Dollar. Die Feinunze kostete mit 1.291 Dollar im späten Handel soviel wie am Vorabend.

MELDUNGEN SEIT MITTWOCH 20.00 UHR

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanischen Maschinenbauaufträge sind in der Kernrate im März zum Vormonat um 3,3 Prozent geschrumpft, etwas weniger als mit 3,5 Prozent prognostiziert.

KONJUNKTUR MALYASIA

Das malaysische BIP ist im ersten Quartal zum Vorjahr um 5,4 Prozent gestiegen, etwas weniger als mit 5,5 Prozent erwartet.

POLITIK USA

Das Team des US-Sonderermittlers Robert Mueller hat nach Angaben des Anwalts von US-Präsident Donald Trump eingeräumt, gegen Trump während dessen Amtszeit keine Anklage erheben zu können. Muellers Team habe dem Weißen Haus mitgeteilt, dass Trump nicht angeklagt werden könne, unabhängig davon, welche Beweise die Ermittler in der Russlandaffäre gegebenfalls sammelten, sagte Trumps Anwalt Rudy Giuliani. "Alles, was sie machen können, ist, einen Bericht schreiben", sagte Giuliani.

STRAFZÖLLE USA

"Die EU wird nicht mit einer Pistole am Kopf verhandeln", hieß es beim EU-Gipfel in Sofia. Erst wenn die Europäer eine "dauerhafte Ausnahme" von den Strafzöllen erhielten, seien sie bereit, über Handelsfragen zu sprechen. Die EU machte aber ein Angebot und skizzierte bereits konkrete Bereiche für mögliche Verhandlungen mit Washington. Dazu gehörten eine Verbesserung des gegenseitigen Marktzugangs bei Industrieprodukten einschließlich Autos sowie eine Liberalisierung im Bereich der öffentlichen Beschaffung.

CISCO SYSTEMS

hat mit seinen Geschäftszahlen zum dritten Quartal die Markterwartungen knapp geschlagen. Der Ausblick traf die Marktschätzungen in der Mitte der angegebenen Gewinnspanne. Das Unternehmen verbuchte einen Nettogewinn von 2,69 Milliarden US-Dollar oder 56 Cent je Aktie, auf bereinigter Basis 66 Cent je Schein. Der Umsatz kletterte parallel auf 12,46 Milliarden von zuletzt 11,94 Milliarden Dollar. Analysten hatten einen bereinigten Gewinn von 65 Cent je Aktie und Erlöse von 12,43 Milliarden Dollar vorausgesagt. Für die vierte Periode rechnet Cisco mit einem adjustierten Ergebnis je Titel 68 und 70 Cent bei Umsätzen zwischen 12,62 Milliarden und 12,86 Milliarden Dollar. Analysten rechneten im Konsens mit Überschüssen zwischen 69 Cent pro Schein und Erlösen von 12,72 Milliarden Dollar.

