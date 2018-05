Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kletterte am frühen Morgen auf einen neuen Höchststand seit 2014.

Die Ölpreise haben am Donnerstag im frühen Handel wieder zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juli kletterte am frühen Morgen auf einen neuen Höchststand seit 2014 bei 79,45 US-Dollar. Zuletzt lag der Kurs bei 79,37 Dollar. Das waren 9 US-Cent mehr als am Mittwoch.

