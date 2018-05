Nachdem der Euro am Mittwoch auf den tiefsten Stand in diesem Jahr sank, lag der Euro-Kurs am Donnerstagmorgen wieder etwas höher.

Der Euro hat am Donnerstag im frühen Handel zunächst nicht an die Vortagesverluste angeknüpft. Am Morgen lag der Kurs der Gemeinschaftswährung bei 1,1824 US-Dollar und damit etwas höher als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1784 ...

