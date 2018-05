Europas größter Softwarekonzern SAP (ISIN: DE0007164600) schlägt eine Dividende in Höhe von 1,40 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2017 vor. Dies ist eine Erhöhung um 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr (1,25 Euro). Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der Hauptversammlung am heutigen Donnerstag in Mannheim ab. Die Dividende entspricht einer Ausschüttungsquote von 41 Prozent (Vorjahr: 41 Prozent). ...

