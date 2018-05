Steigerung des Quartalsnettoumsatzes um 22 gegenüber dem Vorjahr auf 59,8 Millionen USD

Bruttoquartalsgewinn von 60,6 %

1.581 aktive Kunden zum 31. März 2018, das sind 23 gegenüber dem Vorjahr

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein international tätiger Anbieter von Unternehmenssoftwareprodukten und -services und der führende unabhängige Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte, gab heute die Ergebnisse für das am 31. März 2018 beendete erste Quartal bekannt.

"Rimini Street hat im ersten Quartal 2018 hinsichtlich Erträge, Servicebereitstellungen und weltweiter Vermarktung gute Ergebnisse geliefert", meinte Seth A. Ravin, Mitbegründer und CEO von Rimini Street. "Wir haben vermehrt in den Vertrieb und in Marketing investiert sowie in die Entwicklung diverser neuer Produkte und Servicelösungen, die im April und Mai auf den Markt kamen. Darüber hinaus beobachteten wir einen positiven Verlauf bei unseren laufenden Rechtsstreitigkeiten mit Oracle, einschließlich der Aufhebung und Rücknahme der Entscheidung des US-amerikanischen Berufungsgerichts, sowie die Forderung an Oracle, ca. 50 Mio. USD zu erstatten (die bereits von Oracle geleistet wurden und wovon ein Teil auf das Treuhandkonto floss). Rimini Street plant eine Förderung des Wachstums und eine Erweiterung des Umsatz-Leverage, indem man zusätzliche Positionen leitender Führungskräfte besetzen, Investitionen in den Vertrieb und das Marketing sowie den Absatz neuer Produkte und Dienstleistungsangebote ausbauen und die weltweite Leistungsbereitschaft in der Vermarktung erweitern will."

"Die Erträge im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018 lagen innerhalb unseres Prognosebereichs, angetrieben durch ein ausgewogenes Wachstum in allen Regionen. Die durch Oracle geleistete Entschädigungszahlung von 21,5 Mio. USD im Quartal wurde primär zur Tilgung unserer Fremdfinanzierungen gemäß unseres Kreditrahmens am 3. April 2018 verwendet", so Tom Sabol, CFO von Rimini Street. "Dadurch konnten wir unsere Fremdfinanzierung insgesamt senken und gleichzeitig unsere voranschreitenden Schuldendienstkosten zurückführen. Außerdem ist weiterhin unser Bestreben, unsere Kapitalkosten zu senken und den freien Cashflow zu erhöhen, um in Wachstumschancen investieren zu können."

Einführung neuer Produkte und Servicelösungen

Am 24. April verkündete Rimini Street die sofortige Verfügbarkeit von Rimini Street Mobility und Rimini Street Analytics, ihre jüngsten Angebote in einer neuen Lösungsfamilie, die den Wettbewerbsvorteil von Unternehmen mit ausgereiften und wertvollen Enterprise Software-Investitionen verbessern soll. Die Advanced Database Security-Lösung von Rimini Street war das ersten Angebot dieser neuen Produktfamilie, die 2017 auf den Markt kam. Mit den neuen Lösungen von Rimini Street kann ein Unternehmen seine aktuelle Enterprise Software schnell und kostengünstig mit den neuesten gewünschten Features und Funktionen modernisieren, seine technischen Plattformen vor noch unbekannten Technologieänderungen zukunftssicher machen und seine Systeme vor einer sich konstant weiterentwickelnden Bedrohungsumgebung schützen. Die neuen Lösungen von Rimini Street versetzen Unternehmen in die Lage, ihre bestehenden Systeme als solide Basis für eine innovative IT-Hybridstrategie zu nutzen.

Des Weiteren hat Rimini Street heute die Erweiterung ihres bewährten, preisgekrönten Supportmodells und der globalen Kapazitäten auf SaaS-Produkte angekündigt, die mit der Einführung der Dienstleistungen für Salesforce Sales Cloud- und Service Cloud-Produkten beginnt. Das Unternehmen ist bestrebt, ihren Kunden durch die Optimierung ihrer Investitionen über die gesamte Hybridstruktur hinweg, einschließlich Support für herkömmliche lizensierte und SaaS-Unternehmenssoftware, zu größeren Erfolgen zu verhelfen. Salesforce-Kunden können die preisgekrönten, äußerst reaktionsschnellen Supportdienstleistungen von Rimini Street nutzen, um ihre zentralen durch Salesforce unterstützten Wartungsprogramme zu unterstützen und zu ergänzen und so die Bereitstellung von Kapazitäten zu beschleunigen, die Gesamtbetriebskosten zu optimieren und die Investitionsrendite zu maximieren. Diese neuen Dienstleistungen werden es Salesforce-Kunden ermöglichen, von der bewährten operativen Unterstützung von Rimini Street rund um die Uhr an sieben Tagen der Woche und 365 Tagen zu profitieren, und zwar in dringenden Fällen mit einer garantierten Reaktionszeit von weniger als 15 Minuten. Zudem stellt das Unternehmen seine Managed-System-Verwaltungsdienste sowie Konfigurations-, Anpassungs- und Integrationsdienste für Projekte bereit.

Pressemitteilungen, die zusätzliche Informationen über die neuen Produkt- und Dienstleistungslösungen enthalten, werden auf der Website des Unternehmens veröffentlicht.

Finanzkennzahlen für das erste Quartal 2018

Der Nettoumsatz lag im Quartal bei 59,8 Millionen USD und damit um 22 über dem Vorjahreswert von 49,1 Millionen USD.

Die auf das Jahr hochgerechneten Abonnenteneinnahmen lagen bei 239 Millionen USD im Quartal, was einem Anstieg von 22 gegenüber dem im Vorjahreszeitraum erreichten Wert von 196 Millionen USD entspricht.

Bis zum 31. März 2018 waren 1.581 aktive Kunden verzeichnet, dies sind 23 mehr als zum 31. März 2017 mit noch 1.285 Kunden.

Die Rate der wiederkehrenden Umsätze für die anhängenden 12 Monate, die am 31. März 2018 endeten, betrug 92,9 %, im Gegensatz zu 93,6 im Vergleichszeitraum bis zum 31. März 2017.

Die Bruttomarge fiel von 62,6 im Vorjahr in dem Quartal auf 60,6 %, was auf die höhere Infrastrukturinvestition und die steuerlichen, rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Ergebnisse in bestimmten Ländern zurückzuführen ist.

Das Betriebsergebnis lag im Quartal bei 25,2 Mio. USD gegenüber dem Vorjahreswert von 2,8 Mio. USD, einschließlich der Entschädigungszahlung von 21,3 Mio. USD durch Oracle. Das nicht-GAAP-konforme Betriebsergebnis lag im Quartal bei 6,1 Mio. USD gegenüber dem Vorjahreswert von 7,1 Mio. USD.

Das Nettoergebnis lag bei 3,5 Mio. USD bzw. einem verwässerten Gewinn je Aktie von 0,05 USD auf der Grundlage eines gewichteten Durchschnitts ausstehender Aktien von 68,2 Mio. im Vergleich zu einem Nettoverlust von 14,5 Mio. USD bzw. einem verwässerten Verlust je Aktie von 0,59 USD auf der Grundlage eines gewichteten Durchschnitts ausstehender vollständig verwässerter Aktien von 24,4 Mio. im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Der nicht-GAAP-konforme Nettoverlust lag im Quartal bei 16,3 Mio. USD gegenüber dem Vorjahreswert von 4,5 Mio. USD.

Der betriebliche Cashflow lag im Quartal bei 18,7 Mio. USD gegenüber dem Vorjahreswert von 6,6 Mio. USD.

Das bereinigte EBITDA für das Quartal lag bei 6,7 Mio. USD im Vergleich zu 7,7 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Im März 2018 wurde Oracle vom US-amerikanischen Bundesberufungsgericht aufgefordert, rund 50 Mio. USD zurückzuerstatten, die Rimini Street an Oracle für erhobene und revidierte Zuerkennungen im Zusammenhang mit Rechtsstreitigkeiten zahlte. Oracle hat am 30. März 2018 21,5 Mio. an Rimini Street bezahlt. Darüber hinaus hat Oracle am 2. Mai 2018 gemäß der Vereinbarung zwischen Rimini Street und Oracle im Anschluss an die rechtskräftige Entscheidung bezüglich der Anwaltskostenweitere 28,5 Mio. USD auf ein verfahrenskontrolliertes Treuhandkonto überwiesen. Wir gehen derzeit davon aus, dass das US-amerikanische Bundesbezirksgericht noch im Jahr 2018 hierzu eine Entscheidung treffen wird.

Die in dieser Pressemitteilung vorgenommenen Überleitungen der nicht GAAP-konformen Kennzahlen auf die jeweils am besten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen werden in den dieser Pressemitteilung angefügten Finanztabellen erläutert. Eine Erklärung für diese Maßnahmen und wie sie berechnet wurden findet sich zudem unter der Überschrift "Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte wesentliche Metriken".

Highlights des Unternehmens im ersten Quartal 2018

Besetzung von Gregory Symon als weiteres Mitglied des leitenden Führungsteams von Rimini Street in der Rolle des leitenden Vice President von Worldwide Field Operations. Herr Symon bringt eine 30-jährige Erfahrung im Bereich Unternehmenstechnologie und Softwarevertrieb mit. So hat er sich nachweislich in der Leitung von Vertriebsteams, der Geschäftsfeldentwicklung und der Verkaufsstrategie bei Intel, Red Hat und Sitecore profiliert.

Hyungwook "Kevin" Kim wurde zum Niederlassungsleiter in Südkorea ernannt. Herr Kim bringt eine 20-jährige Erfahrung im Bereich Vertrieb und Vertriebsleitung zu Rimini Street mit. Zuletzt war er als Senior-Vertriebsleiter bei Oracle Korea und davor im Vertreib von SAP Korea tätig.

Seit der Gründung wurde Kunden geholfen, insgesamt über 3 Mrd. USD an Instandhaltungskosten einzusparen.

Es wurden mehr als 7.000 Supportfälle in 49 Ländern abgeschlossen, wobei ein Kundenzufriedenheitswert für den Support des Unternehmens von 4,8 von möglichen 5,0 Punkten erreicht wurde (wobei 5,0 für "ausgezeichnet" steht).

Durch die Stevie Awards in den Kategorien "Vertrieb und Kundenservice", einschließlich "Kundendienstabteilung des Jahres und führender Kundendienst" mit fünf Preisen ausgezeichnet.

Präsentation bei 11 Veranstaltungen für CIOs und Fachleute für IT und Auftragswesen weltweit, darunter Veranstaltungen in Brasilien, Japan, den Niederlanden, Südkorea, dem Vereinigten Königreich und den USA.

Umsatzprognose für das zweite Quartal 2018

Das Unternehmen gibt derzeit eine Umsatzprognose für das zweite Quartal 2018 in einer Größenordnung von etwa 60,0 bis 61,0 Millionen US-Dollar ab.

Umsatzprognose Gesamtjahr 2018

Das Unternehmen bestätigt erneut eine Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2018 in einer Größenordnung von etwa 250 bis 270 Mio. US-Dollar.

Informationen zum Webcast und der Telefonkonferenz

Rimini Street wird am 10. Mai 2018 um 17:00 Uhr (EST) bzw. 14:00 (PST) Uhr eine Telefonkonferenz und einen Webcast abhalten, um die Ergebnisse des ersten Quartals 2018 vorzustellen. Ein Live-Webcast der Veranstaltung wird auf der Website von Rimini Street unter der Rubrik Investor Relations unter https://investors.riministreet.com/events-and-presentations/upcoming-and-past-events zur Verfügung stehen. Teilnehmer, die sich einwählen möchten, können an der Telefonkonferenz unter folgender Nummer teilnehmen: (855) 213 3942 in den USA und Kanada, Kennwort: 3094007. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird für mindestens 90 Tage nach der Veranstaltung zur Verfügung stehen.

Verwendung nicht GAAP-konformer Finanzkennzahlen durch das Unternehmen

Diese Pressemitteilung verwendet bestimmte "nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen". Diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen basieren auch auf keinem anderen umfassenden Satz von Buchhaltungsrichtlinien oder -prinzipien. Die nicht GAAP-konformen Informationen dienen der Ergänzung und sollen keine betrieblichen Performancekennzahl im Sinne von Veröffentlichungen darstellen, die durch allgemein anerkannte Rechnungslegungsgrundsätze oder GAAP erforderlich sind. Die nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten als Ergänzung zu anderen Finanzkennzahlen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit GAAP erstellt werden, und dürfen keinesfalls als Ersatz dafür oder als jenen überlegen erachtet werden. Eine Überleitung der GAAP auf nicht-GAAP Ergebnisse ist in den Finanztabellen aufgeführt, die dieser Pressemitteilung beigefügt wurden. Unter der Überschrift "Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte wesentliche Metriken" wird eine Beschreibung und Erläuterung unserer nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen zur Verfügung gestellt.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Dienstleistungen für Unternehmenssoftware und der führende unabhängige Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte, berechnet auf Grundlage der Zahl der aktiven Kunden mit Supportverträgen und der Anerkennung durch Branchenanalysten. Das Unternehmen setzt durch sein innovatives und preisgekröntes Programm seit 2005 neue Maßstäbe für Software-Support-Dienstleistungen und ermöglicht Lizenznehmern von IBM, Microsoft, Oracle, SAP und anderen Enterprise-Software-Anbietern Einsparungen von bis zu 90 ihrer gesamten Supportkosten. Kunden können ihre aktuellen Softwareversionen mindestens 15 Jahre lang beibehalten, ohne dass Upgrades erforderlich werden. Mehr als 1.580 Fortune-500-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen weltweit haben sich für Rimini Street als unabhängigen Supportanbieter ihres Vertrauens entschieden. Wenn Sie mehr erfahren wollen, besuchen Sie http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn.(IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Fakten, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie "möglicherweise", "sollte", "würde", "planen", "beabsichtigen", "annehmen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "weiterhin", "zukünftig", "werden", "erwarten", "Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen zu unserem Umsatzausblick für das zweite Quartal und das Gesamtjahr 2018, zur Branchenentwicklung, zukünftigen Ereignissen, zukünftigen Möglichkeiten und Wachstumsinitiativen, Personalbeschaffungspläne, Schätzungen bezüglich des Gesamtzielmarkts von Rimini Street und Prognosen über kundenseitige Einsparungen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Fakten. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Veränderungen im geschäftlichen Umfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich Inflation und Zinssätzen sowie allgemeiner finanzieller, wirtschaftlicher, regulatorischer und politischer Bedingungen, die Einfluss auf die Branche haben, in der Rimini Street tätig ist; widrige Entwicklungen in Rechtsstreitigkeiten oder staatliche Untersuchungen; der endgültige Betrag und der Zeitpunkt der Rückzahlungen von Oracle im Zusammenhang mit unserem Rechtsstreit; unsere Fähigkeit, bestehende Verbindlichkeiten zu günstigen Bedingungen zu refinanzieren; Veränderungen hinsichtlich Steuern, Gesetzen und Richtlinien; Produkt- und Preismaßnahmen von Wettbewerbern; Schwierigkeiten, Wachstum profitabel zu handhaben; der Erfolg unserer jüngst angekündigten Produkte und Dienstleistungen, einschließlich Rimini Street Mobility, Rimini Street Analytics, Rimini Street Advanced Database Security sowie Services für Salesforce-Sales-Cloud und Service-Cloud-Produkte; der Verlust einer oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von Rimini Street; und die Ungewissheit in Bezug auf den langfristigen Wert von RMNI-Stammaktien. Weiterhin gehören zu diesen Risiken und Ungewissheiten jene, die unter der Überschrift "Risk Factors" in dem am 15. März 2018 eingereichten Jahresbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-K erörtert werden und regelmäßig durch die Quartalsberichte von Rimini Street auf Formblatt 10-Q, aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K sowie anderen Einreichungen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC aktualisiert werden. Es können noch weitere Risiken vorliegen, die Rimini Street zurzeit bekannt sind oder die Rimini Street derzeit für unwesentlich hält, die jedoch ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Inhalten der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street eine diesbezügliche Verpflichtung ausdrücklich ab, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

Salesforce, Service Cloud, Sales Cloud und andere sind Marken von salesforce.com, Inc.

2018 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

Rimini Street, Inc. Zusammengefasste, ungeprüfte konsolidierte Bilanz (in Tausend US-Dollar, außer bei Angaben je Aktie) 31. März 31. Dezember AKTIVA 2018 2017 Kurzfristige Vermögenswerte: Liquide Mittel und Bargegenwerte 22.116 21.950 Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel 32.374 18.077 Ausstehende Forderungen abzüglich Rückstellungen von 81 USD beziehungsweise 51 USD 71.024 63.525 Abgrenzung für vorausbezahlte Aufwendungen und Sonstige 8.264 8.560 Summe Umlaufvermögen 133.778 112.112 Langfristige Vermögenswerte: Sachanlagen, abzüglich kumulierter Abschreibungen von 7.426 USD beziehungsweise 6.947 USD 4.130 4.255 Abgegrenzte Emissionskosten, netto 3.177 3.520 Depositen und Sonstige 3.347 1.565 Latente Ertragsteuer, netto 729 719 Summe Aktiva 145.161 122.171 PASSIVA UND EIGENKAPITALDEFIZIT Kurzfristige Verbindlichkeiten: Fällige Tilgungsraten langfristiger Verbindlichkeiten 36.448 15.500 Verbindlichkeiten 7.788 10.137 Abgegrenzte Vergütungen, Leistungen und Provisionen 17.462 18.154 Andere aufgelaufene Verbindlichkeiten 28.242 22.920 Abgegrenzte Versicherungszahlungen 8.033 Haftung für eingebettete Derivate 1.100 1.600 Passive Umsatzabgrenzungsposten 160.028 152.390 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 251.068 228.734 Langfristige Verbindlichkeiten: Langfristige Verbindlichkeiten, ohne aktuelle Fälligkeiten 56.391 66.613 Passive Umsatzabgrenzungsposten 35.582 29.182 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 7.931 7.943 Summe Verbindlichkeiten 350.972 332.472 Eigenkapitaldefizit: Vorzugsaktien, Nennwert 0,0001 USD pro Aktie. 100.000 Aktien genehmigt, keine Aktien ausgegeben und im Umlauf Stammaktien, Nennwert 0,0001 USD. 1.000.000 Aktien genehmigt, 59.440 bzw. 59.314 ausgegebene und im Umlauf befindliche Aktien zum 31. März 2018 bzw. 31. Dezember 2017 6 6 Zusätzliches Einlagekapital 95.987 94.967 Kumulierter sonstiger Gesamtverlust (904 (867 Kumuliertes Defizit (300.900 (304.407 Summe Eigenkapitaldefizit (205.811 (210.301 Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapitaldefizit 145.161 122.171

Rimini Street, Inc. Zusammengefasste konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung (ungeprüft) (in Tausend US-Dollar, außer bei Angaben je Aktie) Dreimonatszeitraum bis 31. März 2018 2017 Nettoumsatz 59.805 49.070 Umsatzkosten 23.541 18.356 Bruttogewinn 36.264 30.714 Betriebsaufwendungen: Vertrieb und Marketing 20.207 14.696 Gemeinkosten 10.805 9.276 Prozesskosten und damit verbundene Entschädigungen: Honorare und andere Kosten in Verbindung mit der Verteidigung bei Rechtsprozessen 8.899 4.971 Rückzahlung der Berufungsprozesskosten (21.285 Versicherungsentschädigungen netto (7.583 (1.026 Summe Betriebsaufwendungen 11.043 27.917 Betriebsergebnis 25.221 2.797 Betriebsfremde Aufwendungen: Zinsaufwendungen (13.409 (9.936 Sonstige Finanzierungskosten (8.617 (1.282 Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten (602 Gewinn (Verlust) aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten 500 (5.100 Sonstige Erträge, netto 328 89 Gewinn/(Verlust) vor Ertragsteuer 4.023 (14.034 Einkommenssteueraufwendungen (516 (441 Nettogewinn/(-verlust) 3.507 (14.475 Nettogewinn (-verlust) pro Aktie: Basic 0,06 (0,59 Verwässert 0,05 (0,59 Gewichtetes Mittel der Anzahl der sich im Umlauf befindenden Stammaktien: (1) Basic 59.393 24.353 Verwässert 68.154 24.353 ______________

(1) Für die drei Monate, die zum 31. März 2017 endeten, wurde das gewichtete Mittel der Aktien angepasst, damit die am 10. Oktober 2017 vollzogene umgekehrte Rekapitalisierung greift.

Rimini Street, Inc. Abstimmung der GAAP- und nicht GAAP-konformen Kennzahlen (in Tausend) Dreimonatszeitraum bis 31. März 2018 2017 Überleitung des nicht GAAP-konformen operativen Gewinns (Verlusts): Betriebsergebnis 25.221 2.797 Anpassungen auf nicht GAAP-konforme Kennzahlen: Prozesskosten ohne der damit verbundenen Berufungsprozess- und Versicherungsentschädigungen (19.969 3.945 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 867 361 Nicht GAAP-konformer operativer Gewinn 6.119 7.103 Nicht GAAP-konformer Nettoverlustabgleich: Nettogewinn/(-verlust) 3.507 (14.475 Anpassungen auf nicht GAAP-konforme Kennzahlen: Prozesskosten ohne der damit verbundenen Berufungsprozess- und Versicherungsentschädigungen (19.969 3.945 Zinsaufwendungen nach dem Urteil auf Zuerkennungen der Berufungsprozesskosten (199 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 867 361 Verlust (Gewinn) aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten (500 5.100 Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten 602 Nicht GAAP-konformer Nettoverlust (16.294 (4.467 Überleitung des bereinigten nicht GAAP-konformen EBITDA: Nettogewinn/(-verlust) 3.507 (14.475 Anpassungen auf nicht GAAP-konforme Kennzahlen: Zinsaufwendungen 13.409 9.936 Einkommenssteueraufwendungen 516 441 Wertminderung und Abschreibungen 484 476 EBITDA 17.916 (3.622 Anpassungen auf nicht GAAP-konforme Kennzahlen: Prozesskosten ohne der damit verbundenen Berufungsprozess- und Versicherungsentschädigungen (19.969 3.945 Zinsaufwendungen nach dem Urteil auf Zuerkennungen der Berufungsprozesskosten (199 Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen 867 361 Verlust (Gewinn) aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten (500 5.100 Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten 602 Sonstige Finanzierungskosten 8.617 1.282 Bereinigtes EBITDA 6.732 7.668

Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte wesentliche Metriken

Um Investoren und andere mit weiteren Informationen zu den Ergebnissen von Rimini Street zu versorgen, haben wir die folgenden nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen und bestimmte wesentliche Metriken offen gelegt. Die nachstehend beschriebenen Kennzahlen aktive Kunden, annualisierte Abonnentenerlöse und Rate der wiederkehrenden Umsätze sind wesentliche Metriken für unser Geschäft. Wir haben zudem die folgenden nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen offen gelegt: nicht GAAP-konformer operativer Gewinn, nicht GAAP-konformer Nettoverlust, EBITDA und bereinigtes EBITDA. Rimini Street hat in den oben aufgeführten Tabellen eine Überleitung für jede nicht GAAP-konforme Finanzkennzahl, die in dieser Ergebnismeldung verwendet wurde, zur jeweils am besten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahl dargelegt. Aufgrund einer Wertberichtigung auf unsere latenten Steuerforderungen waren keine Steuereffekte für die Anpassung der nicht GAAP-konformen Kennzahlen zu berücksichtigen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden ebenfalls nachstehend beschrieben.

Der wesentliche Zweck, warum nicht GAAP-konforme Kennzahlen verwendet wurden, ist die Bereitstellung von Informationen, die nach Ansicht der Geschäftsführung für die Investoren interessant sein könnten. Damit wollen wir unsere Investoren in die Lage versetzen, unsere Ergebnisse in der Art und Weise einschätzen zu können, wie es durch die Geschäftsführung geschieht. Wir stellen zudem die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen zur Verfügung, da sie unserer Meinung nach Investoren dabei helfen, unsere Geschäftsentwicklung konsequent über die verschiedenen Berichtszeiträume zu verfolgen und unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem wir Positionen außer Acht lassen, die unserer Meinung nach keinen Einfluss auf unsere wesentliche operative Performance haben. Insbesondere verwendet die Geschäftsführung diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen als Metriken für die operative Performance, um unser operatives Budget für das Jahr zu berechnen, um Ressourcen zur Verbesserung der Finanzperformance unseres Geschäft zuzuteilen, um die Effektivität unserer Geschäftsstrategien zu beurteilen, um die Einheitlichkeit und Vergleichbarkeit mit der Finanzperformance in vergangenen Zeiträumen zu gewährleisten, um einen Vergleich unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen verwenden, um ihre GAAP-Ergebnis zu ergänzen, zu ermöglichen sowie in der Kommunikation mit unserem Verwaltungsrat in Bezug auf unsere Finanzperformance. Es ist jedoch wichtig für die Investoren zu berücksichtigen, dass nicht alle Unternehmen diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen in gleicher Weise berechnen.

Ein aktiver Kunde ist eine selbstständige Einheit, die unsere Supportservices für ein bestimmtes Produkt erwirbt; dabei kann es sich um ein Unternehmen, eine Bildungseinrichtung oder Regierungsbehörde handeln, aber auch um eine Geschäftseinheit eines Unternehmens. Zum Beispiel zählen wir zwei aktive Kunden bei Fällen, in denen wir bei einer einzigen Einheit den Support für zwei verschiedene Produkte leisten. Wir betrachten unsere Expansionsfähigkeit in Bezug auf aktive Kunden als Wachstumsindikator für unser Geschäft, für den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketingaktivitäten sowie den Wert, den unsere Dienstleistungen für unsere Kunden bringen.

Die annualisierten Abonnentenerlöse berechnen sich aus dem im Quartal erzielten Umsatz mit Abonnenten, der mit vier multipliziert wird. Dadurch erhalten wir einen Indikator für den Umsatz, der im nachfolgenden 12-Monatszeitraum auf Grundlage unserer bestehenden Kundenbasis erzielt werden könnte, falls in diesem Zeitraum keine Vertragskündigungen oder Preisänderungen zu verzeichnen wären. Einmalige Umsätze, die bisher keine wesentliche Rolle spielten, werden nicht in die Abonnentenerlöse mit eingerechnet.

Die Rate der wiederkehrenden Umsätze erfasst den tatsächlichen Abonnentenumsatz (auf US-Dollar Basis), der über den Zeitraum der letzten 12 Monate erfasst wurde und von Kunden stammt, die am Tag vor dem betreffenden 12-Monatszeitraum bereits Kunden waren, geteilt durch unsere annualisierten Abonnentenerlöse zum Tag vor Beginn des 12-Monatszeitraums.

Der nicht GAAP-konforme operative Gewinn ist das operative Ergebnis ohne Berücksichtigung von Prozesskosten ohne damit verbundene Zusprechungen von Berufungsprozesskosten sowie Versicherungsentschädigungen und aktienbasierten Vergütungsaufwendungen. Diese Ausschlüsse werden nachfolgend ausführlicher erläutert.

Der nicht GAAP-konforme Gewinn (Verlust) ist der Nettogewinn (-verlust) ohne Berücksichtigung von Prozesskosten ohne damit verbundene Zusprechungen von Berufungsprozesskosten sowie Versicherungsentschädigungen, Zinsaufwendungen nach dem Urteil auf Zusprechungen der Berufungsprozesskosten, aktienbasierten Vergütungsaufwendungen sowie Gewinne bzw. Verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten und rückzahlbaren Bezugsrechten. Diese Ausschlüsse werden nachfolgend ausführlicher erläutert.

Wir ziehen ggf. die folgenden Positionen von unseren nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für die angegebenen Zeiträume ab:

Prozesskosten und damit verbundene Entschädigungen: Die Prozesskosten, die damit verbundenen Versicherungsentschädigungen und -anpassungen auf haftungsbedingte Latenzen, Zusprechungen der Berufungsprozesskosten und Zinsaufwendungen nach dem Urteil beziehen sich auf externe Kosten und Rückerstattungen für Gerichtsprozesse. Diese Kosten und die damit verbundenen Rückerstattungen beziehen sich auf den laufenden Gerichtsprozess, an dem wir beteiligt sind, und stehen in keiner Verbindung zu unserem Tagesgeschäft bzw. Kerngeschäft, das Dienstleistungen für unsere Kunden beinhaltet.

Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen: Um Mitarbeiter anzuwerben und zu halten, enthält unsere Vergütungsstrategie aktienbasierte Vergütungskomponenten. Die Strategie richtet sich nicht auf die Motivation oder Belohnung operativer Leistungen in einem bestimmten Zeitraum, sondern ist in erster Linie darauf ausgerichtet, die Interessen der Mitarbeiter mit denen unserer Aktionäre in Einklang zu bringen und unsere Mitarbeiter langfristig an das Unternehmen zu binden. Daher variieren die Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die generell nichts mit operativen Entscheidungen bzw. der Performance in einem bestimmten Zeitraum zu tun haben.

Verlust (Gewinn) aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten und rückzahlbaren Bezugsrechten: Unsere Kreditlinie enthält die Festlegung eingebetteter Derivate, deren Abtrennung erforderlich ist und die in den Büchern als separate Finanzinstrumente geführt werden. Bis Oktober 2017 waren außerdem rückzahlbare Bezugsrechte in unserem Besitz, die zur Bewertung des beizulegenden Zeitwerts mit Veränderungen von diesem, resultierend aus unserer Gewinn- und Verlustrechnung, erforderlich waren. Wir haben die Gewinne und Verluste, die sich aus den Veränderungen der beizulegenden Zeitwerte dieser Finanzinstrumente aus den eingebetteten Derivaten und rückzahlbaren Bezugsrechten ergeben, aufgrund dieser Zeitwertberechnung herausgerechnet. Wir können diese Beträge nicht im Rahmen unserer Geschäftsaktivitäten verwalten, und die Kosten stehen auch nicht mit unserem Kerngeschäft in Verbindung, weshalb wir sie herausgerechnet haben.

Sonstige Finanzierungskosten: Zu den sonstigen Finanzierungskosten zählen liquiditätswirksame Wertberichtigungen und Abschreibungen auf Disagio und Emissionskosten gemäß unserer Kreditfazilität sowie begleitendes Monitoring- und sonstige Gebühren in Zusammenhang mit der Kreditfazilität. Da sich diese Zahlen auf unsere Finanzierungskostenstruktur bezogen und nicht auf die Tagesgeschäfte oder unser Kerngeschäft, das Dienstleistungen für unsere Kunden beinhaltet, haben wir diese nicht berücksichtigt.

EBITDA beschreibt den um Zinsaufwendungen, Einkommenssteueraufwendungen und Abschreibungskosten bereinigten Nettogewinn (-verlust).

Bereinigtes EBITDA bezieht sich auf das EBITDA ohne Berücksichtigung der Prozesskosten ohne damit verbundene Berufungsprozess- und Versicherungsentschädigungen, Zinsaufwendungen nach dem Urteil auf Zusprechungen der Berufungsprozesskosten, aktienbasierten Vergütungsaufwendungen, Gewinne bzw. Verluste aus Veränderungen des beizulegenden Zeitwerts von eingebetteten Derivaten und rückzahlbaren Bezugsrechten sowie sonstige oben genannte Finanzierungsaufwendungen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

