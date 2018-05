Stärkere Beachtung dürften dabei die Zwischenergebnisse zum allgemeinen Überleben (overall survival, OS) aus der IMpower150-Studie finden. Hier wurde das Immuntherapeutikum Tecentriq in Kombination mit Avastin, Carboplatin und Paclitaxel als Erstlinientherapie bei Patienten mit einer bestimmten Form von Lungenkrebs eingesetzt. So ...

Den vollständigen Artikel lesen ...