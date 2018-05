Die US-Bank JPMorgan hat Merck KGaA nach aktuellen Studiendaten vor der ASCO-Krebskonferenz ASCO auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet in einer am Donnerstag vorliegenden Analyse mit einer positiven Marktreaktion auf die vorgelegten Daten zum Immunonkologie-Mittel TGF-beta. Allerdings sei es keinesfalls sicher, dass das Mittel Keytruda des Wettbewerbers Merck & Co in einer Phase-III-Studie geschlagen werden könne./ck/ag Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0014 2018-05-17/09:12

ISIN: DE0006599905