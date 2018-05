Die US-Bank JPMorgan hat Novartis nach einem Treffen mit dem Management auf "Neutral" belassen. Der Fokus habe auf dem Thema Margenexpansion, insbesondere durch Kosteneinsparungen, im Bereich der Innovativen Medizin gelegen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sei jedoch in den Konsensschätzungen bereits vorweggenommen. Darüber hinaus sei recht klar geworden, dass die Augenheilsparte Alcon sich zunehmend in Richtung eines unabhängigen Unternehmens entwickele./ck/ag Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2018-05-17/09:13

ISIN: CH0012005267