Der noch zu Jahresbeginn zur Schwäche neigende US-Dollar wertete in den letzten Wochen deutlich auf. Ob für die US-Währung noch Luft nach oben ist und welche Fremdwährung ein Investment wert ist, verrät Devisenexperte Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank in der aktuellen Sendung. ideasTV ist das Fernsehformat der Derivateabteilung der Commerzbank. Die Erstausstrahlung bei DER AKTIONÄR TV findet immer am Mittwochabend um 17.00 Uhr statt. Die Sendung wird in den Folgetagen im Programm wiederholt und ist online auf www.deraktionaer.tv abrufbar.