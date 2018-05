Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Wirecard nach endgültigen Zahlen von 125 auf 145 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Ergebnisse seien so solide, wie es die Eckdaten bereits versprochen hätten, schrieb Analyst Gerardus Vos in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des starken operativen Ergebniswachstums im ersten Quartal sieht er noch Spielraum für die Jahresziele des Zahlungsabwicklers./ag/la Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-05-17/09:16

ISIN: DE0007472060