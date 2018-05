Sowohl die prozessseitigen, technologischen Vorgaben zu erfüllen als auch das ursprüngliche Ziel, den arbeitshygienischen Bedienerschutz, nicht aus den Augen zu verlieren. Um diesen Aufgaben zu begegnen, werden fallspezifische Lösungen für die jeweiligen Produkt- und Prozessanforderungen entwickelt.

Die höchstens zulässige Staublast in der Umgebungsluft einer Anlage, numerisch in µg/m³ angegeben, dient in der Pharmaindustrie als Occupational Exposure Level (OEL) benannter Richtwert für Containmentanlagen. Als arbeitshygienisch relevant wird der Bereich von 100 bis unter 0,1 µg/m³ betrachtet, eine Spannbreite von mehr als vier Zehnerpotenzen an Leckagekonzentrationen, die in Occupational Exposure Bands (OEB) von 3 bis 6 ausgedrückt ...

