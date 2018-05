Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Europäischer Automarkt wächst im April um fast 10 Prozent

Der europäische Automarkt ist im April zu einem starken Wachstum zurückgekehrt. Wie die Herstellervereinigung Acea mitteilte, legte der Pkw-Absatz in der EU und der europäischen Freihandelszone um 9,6 Prozent auf 1,35 Millionen Fahrzeuge zu. In den vier Monaten des Jahres lag das Wachstum bei 2,6 Prozent auf 5,63 Millionen Autos. Alle großen Märkte wiesen im April gute Wachstumsraten auf. In Deutschland legten die Verkäufe um 8 Prozent zu. Frankreich kam auf ein Plus von 9 Prozent, in Großbritannien wurden über 10 Prozent mehr Fahrzeuge verkauft.

Brasiliens Notenbank überrascht mit konstantem Leitzins

Die brasilianische Zentralbank hat ihren Leitzins wider Erwarten nicht angetastet. Die Notenbank verwies auf die Volatilität an den ausländischen Finanzmärkten und signalisierte ein mögliches Ende des seit 19 Monaten laufenden Zinssenkungszyklus. Der Leitzins blieb auf dem Rekordtief von 6,50 Prozent, nachdem die Zentralbank bei der vorherigen Sitzung angedeutet hatte, dass sie mindestens noch einmal senken würde.

Bund einigt sich mit Daimler und Telekom im Toll-Collect-Streit

Der Streit um das Mautsystem Toll Collect steht vor dem Abschluss. Die Bundesregierung einigte sich mit den Toll-Collect-Hauptgesellschaftern Daimler Financial Services und Deutsche Telekom auf einen Vergleich über insgesamt 3,2 Milliarden Euro, wie das Bundesverkehrsministerium mitteilte. In dem seit 14 Jahren währenden Streit ging es um den verspäteten Start des Mautsystems und die dadurch entgangenen Milliardeneinnahmen. Das Schiedsgericht hält die Vereinbarung nach jetzigem Stand für angemessen. Formal muss die Einigung von dem Gericht noch bestätigt werden.

EU-Gipfel trotzt Trumps Kurs bei Atomabkommen und Strafzöllen

Der EU-Gipfel trotzt US-Präsident Donald Trump beim Atomabkommen mit dem Iran und den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium. Wie nach Ende der Beratungen in Sofia verlautete, fanden die Staats- und Regierungschefs in beiden Bereichen eine "gemeinsame EU-Herangehensweise". Demnach will die EU an dem Atomabkommen festhalten, solange sich Iran daran hält. Bei den Stahlzöllen soll es weiter keine Handelsgespräche mit Washington ohne eine dauerhafte Ausnahme für die EU geben.

Giuliani: Sonderermittler Mueller räumt Immunität Trumps ein

Das Team des US-Sonderermittlers Robert Mueller hat nach Angaben des Anwalts von US-Präsident Donald Trump eingeräumt, gegen Trump während dessen Amtszeit keine Anklage erheben zu können. Muellers Team habe dem Weißen Haus mitgeteilt, dass Trump nicht angeklagt werden könne, unabhängig davon, welche Beweise die Ermittler in der Russlandaffäre gegebenfalls sammelten, sagte Trumps Anwalt Rudy Giuliani den Sendern CNN und Fox News. Muellers Team habe damit anerkannt, dass ein amtierender Präsident Immunität genieße.

Trump bezeichnet einige Migranten als "Tiere"

US-Präsident Donald Trump hat sich erneut abfällig über Migranten geäußert und einige von ihnen als "Tiere" bezeichnet. "Es gibt Leute, die ins Land kommen oder versuchen ins Land zu kommen, und wir bringen die Leute wieder außer Landes", sagte Trump bei einem Treffen mit Republikanern im Weißen Haus. "Man kann gar nicht glauben, wie schlimm diese Menschen sind, das sind keine Menschen, das sind Tiere, und wir bringen sie wieder außer Landes."

Trump zahlte seinem Anwalt Cohen bis zu 250.000 Dollar für 2016 zurück

US-Präsident Donald Trump hat seinem Anwalt Michael Cohen für das Jahr der Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels bis zu 250.000 Dollar zurückgezahlt. In einer Fußnote in der von der Ethikbehörde der US-Regierung veröffentlichten Dokumenten heißt es, dass Cohen 2016 Kosten zwischen 100.001 und 250.000 Dollar für Trump aufgewendet habe. Diese Kosten habe Trump Cohen 2017 "vollständig erstattet". Wofür das Geld konkret verwendet wurde, wird in den Dokumenten nicht erläutert.

US-Senatsausschuss gibt Dokumente über Russland-Kontakte des Trump-Teams frei

Der Justizausschuss des US-Senats hat 2.000 Dokumente im Zusammenhang mit mutmaßlichen Russland-Kontakten von Donald Trump junior während des Präsidentschaftswahlkampfs 2016 freigegeben. Demnach sagte Donald Trumps ältester Sohn aus, er habe seinen Vater nicht vorab über sein Treffen mit der Kreml-nahen russischen Anwältin Natalia Weselnizkaja im Sommer 2016 im New Yorker Trump-Tower unterrichtet. Daran nahmen auch Trumps damaliger Wahlkampfmanager Paul Manafort und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner teil.

China will wegen ZTE keine Abstriche bei Kernanliegen machen

China hat nach eigenem Bekunden keine Zugeständnisse an die USA gemacht, um einen Fortbestand des chinesischen Technologiekonzerns ZTE sicherzustellen. Die Regierung werde bei ihren Kernanliegen keine Abstriche machen, stellte Gao Feng, Sprecher des chinesischen Handelsministeriums, klar. Zuvor waren Spekulationen aufgekommen, die USA könnten den Belieferungsstopp für ZTE lockern, wenn Peking Washington im Gegenzug bei den Einfuhrzöllen entgegen kommt.

Ägypten nach Gewalt in Gaza in Gesprächen mit Palästinensern und Israelis

Nach den tödlichen Unruhen an der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen hat Ägpyten beide Seiten zur Zurückhaltung aufgerufen. Israel und die Palästinenser müssten alles vermeiden, was dazu führe, dass weitere Palästinenser getötet werden, sagte der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi im Staatsfernsehen.

Japan/Maschinenbauaufträge Kern März -3,9% (PROG: -3,5%) gg Vm

Japan/Maschinenbauaufträge Kern März -2,4% gg Vj

Malaysia BIP 1Q +5,4% (PROG: +5,5%) gg Vorjahr

