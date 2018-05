FlexTrade Systems (@FlexTrade), ein weltweit führender Anbieter von anlageklassenübergreifenden Ausführungs- und Ordermanagementsystemen, gab heute bekannt, dass sein FlexTRADER EMS in der Kategorie "Best Front-Office Execution System" zum Sieger ausgerufen wurde. Die Auszeichnung wurde bei den 16. jährlichen Financial News Trading Technology Awards Europe am Dienstag, den 15. Mai in einer feierlichen Preisverleihung im Victoria Albert Museum in London überreicht.

Die Gewinner der Financial News Trading Technology Awards werden von einer großen Zahl distinguierter unabhängiger Branchenfachleute bestimmt, die ihre Stimmen elektronisch abgeben. Zur Auswahl steht ihnen dabei eine Shortliste von fünf Kandidaten, die vom Redaktionsvorstand der Financial News zusammengestellt wurde. Die Preisrichter vergeben jeweils eine Punktzahl von bis zu 5 Punkten. Die Ergebnisse werden dann von der FN-Redaktion auf Interessenkonflikte überprüft. Der Kandidat mit der höchsten angepassten Durchschnittspunktzahl (Höchstzahl: 5) ist der Sieger.

Nach Angaben der Jury fiel die Wahl auf FlexTRADE, da sich das Unternehmen einen beträchtlichen Marktanteil unter institutionellen Investoren erobert hat: 200 kaufseitige Kunden nutzen sein Ausführungsmanagementsystem live. Die TCA-Funktion der Plattform, FlexTCA, wurde ebenfalls genannt, da sie Händlern und Compliance-Teams vollumfängliche Auftrags- und Ausführungstransparenz im Hinblick auf MiFID II gewährt. Außerdem wurden bei der Entscheidung auch jüngste Plattformpartnerschaften und Verbesserungen berücksichtigt, darunter:

die Partnerschaft von FlexTrade mit dem Spezialisten für maschinelles Lernen, Dataminr, zur Erstellung eines aktuellen globalen Makro-Newsfeeds innerhalb von FlexTRADER

die Integration der unabhängigen Handelsanalysen von BestX zur Optimierung der FX-Fähigkeiten von FlexTRADER

die Aufnahme des Handels mit festverzinslichen Anlagen in die Plattform.

FlexTRADER ist ein anlageklassenübergreifendes Ausführungsmanagementsystem für den Handel mit individuellen Wertpapieren oder Aktienportfolios, Devisen, Aktienoptionen, Termingeschäften und festverzinslichen Anlagen. Es bietet gebrauchsfertige anlageklassenübergreifende anpassbare Handelsstrategien, globalen Zugang zu Broker-Algorithmen sowie die Fähigkeit, unternehmenseigene Algorithmen aufzubauen.

Mit dieser Auszeichnung erhält FlexTrade bereits zum fünften Mal in diesem Jahr eine Branchenanerkennung für seine herausragenden Technologielösungen und Handelsdienstleistungen. Zu den weiteren Auszeichungen des Jahres 2018 gehören:

Best Multi-Asset EMS und Best New Product (Execution) bei den Markets Choice Awards am 24. April.

Best Automated Trading Platform und Best Alliance/Partnership bei den Sell-Side Technology Awards des Waters Magazine am 20. April.

Magazine am 20. April. Best Trading System bei den FStech Awards am 22. März

Best Options Trading Platform von Fund Technology und Wall Street Letter am 7. Februar.

Über FlexTrade Systems, Inc.

FlexTrade Systems, Inc. wurde 1996 gegründet und hat sich mit der Einführung maklerneutraler algorithmischer Handelsplattformen für Aktien, Devisen und börsennotierte Derivate als Branchenpionier etabliert. Mit Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Asien verfügt FlexTrade über einen weltweiten Kundenstamm, der mehr als 200 kauf- und verkaufsseitige Firmen umfasst, darunter zahlreiche der größten Hedgefonds, Vermögensverwalter, Rohstoffhandelsberater, Investmentbanken und institutionellen Broker. Weitere Informationen über FlexTrade Systems finden Sie unter www.flextrade.com oder folgen Sie den aktuellen Nachrichten des Unternehmens auf Twitter oder LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180517005488/de/

Contacts:

FlexTrade Systems, Inc.

James Tolve, 516-304-3601

Cell: 516-395-0549

james.tolve@flextrade.com