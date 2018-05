Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Gossau/Linz (pts008/17.05.2018/09:00) - Die Ernst Sutter AG kennt man außerhalb der Schweiz vorwiegend als Produzenten des Bündnerfleisches, das bis heute nach überlieferten Originalrezepten hergestellt wird. Doch mehr als 90 Prozent der Produktion verbleiben in der Schweiz. Damit die handelnden Personen bei den Maschinen bessere Entscheidungsgrundlagen für den laufenden Betrieb erhalten, kommt nun die Cloud-Lösung kpibench.com zum Einsatz. Mit kpibench bekommen die Produktionsleiter nun zeitnah genaue Angaben über alle Abläufe. Kpibench liefert dafür in übersichtlicher Visualisierung alle notwendigen Informationen. Dafür braucht es keine lange Einschulung und auch die Installation ist an einem Tag erledigt. "Unser Hauptanliegen war die Verbesserung des Produktivitätsmanagements. Ich wollte eine Lösung, um unsere Prozesse noch transparenter und effizienter zu gestalten", so Stefano Martinetti, der als Mitglied der Geschäftsführung für Technik und somit für die Infrastruktur und alle Anlagen zuständig ist. "Mit kpibench erhalten wir alle relevanten Daten - schnell und übersichtlich. Sollte später die Integration mit SAP gewünscht sein - kein Problem für kpibench, denn die Schnittstellen dafür sind vorhanden." Über die Ernst Sutter AG Die Ernst Sutter AG baut auf eine langjährige Tradition. Sie ist die Spezialistin für Frischfleisch und Fleischwaren und beschäftigt rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fünf Standorten. Die Gruppe erarbeitete 2017 einen Umsatz von 550 Millionen Franken. Die Ernst Sutter AG exportiert verschiedene Spezialitäten in den EU-Raum und nach Fernost. Vor allem das Bündnerfleisch ist gefragt. Über kpibench GmbH Produktionsabläufe - egal mit welchen Maschinen - können mit kpibench über ein Touchpad kontrolliert werden. kpibench bietet eine smarte und effiziente Gesamtlösung, um die Maschinen-Performanz automatisiert 24x7 zu monitoren, Produktionsausfälle in Echtzeit zu analysieren und Stillstands- und Wartungszeiten zu reduzieren. Damit ermöglicht es die kpibench-Lösung den Mitarbeitern in der Produktion, Instandhaltung und Qualitätssicherung, die Maschinen-Auslastung zu optimieren und die Produktionskapazität kontinuierlich zu verbessern. Die kpibench-SaaS-Lösung ist für alle Branchen geeignet und bietet Echtzeit-Analyse der Maschinenzustände, Produktivitäts-Statistiken pro Maschine und über verteilte heterogene Linien hinweg. Dazu kommen Detail-Analysen von Maschinen-Stopps bis hin zu Energieverbrauch pro Maschine und Fehleranalyse-Drill-Down inklusive Betriebs- und Maschinen-Datenerfassung sowie Daten-Export (BDE, MDE) an MES- und ERP-Systeme (u.a. SAP, Navision). kpibench ist ein europäisches Jungunternehmen mit Sitz in Linz, Österreich. http://www.kpibench.com/de (Ende) Aussender: kpibench Gmbh Ansprechpartner: Hubert Thurnhofer Tel.: 43 699 1266 0929 E-Mail: presse@kpibench.com Website: www.kpibench.com/de/presse Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180517008

