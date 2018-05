Hannover - Trotz gestiegener Lebensmittelpreise bleibt die Inflation in Deutschland vergleichsweise niedrig, so die Analysten der Nord LB.Im April hätten die Verbraucherpreise im Schnitt 1,6% über dem Niveau des Vorjahresmonats gelegen. Die EZB strebe eine Teuerungsrate von knapp 2% im Euro-Raum an. Dieser Wert werde seit langem verfehlt.

