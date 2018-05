Die Baader Bank hat die Einstufung für VTG nah Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der Schienenlogistiker und Waggonvermieter sei sehr solide in Jahr gestartet, schrieb Analyst Christian Weiz in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Markterwartungen seien getoppt worden./ag/la Datum der Analyse: 17.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-05-17/09:44

ISIN: DE000VTG9999