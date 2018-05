Dynacor Gold Mines Inc. gab gestern die finanziellen Ergebnisse des zum 31. März geendeten ersten Quartals des Jahres bekannt.



Den Zahlen zufolge konnte das Unternehmen einen Nettogewinn von 1,6 Millionen US-Dollar (0,04 US-Dollar je Aktie) im Vergleich zu einem Nettogewinn von 0,9 Millionen US-Dollar (0,02 US-Dollar je Aktie) im Vorjahreszeitraum verzeichnen.



Insgesamt konnten Verkäufe über 26,6 Millionen Dollar im ersten Quartal durchgeführt werden, was einen Anstieg von 7,7% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Das EBITDA belief sich derweil auf 3,0 Millionen US-Dollar, eine Zunahme von 20% verglichen zum ersten Quartal 2017.



Der operative Cashflow betrug 2,4 Millionen US-Dollar oder 0,06 US-Dollar je Aktie - eine Steigerung von 33,3% zu Q1 2017. Zum Stand vom 31. März 2018 befand sich das Unternehmen im Besitz von liquiden Mitteln in Höhe von 8,6 Millionen US-Dollar; Ende 2017 waren es 4,8 Millionen US-Dollar gewesen.



