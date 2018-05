Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag im frühen Handel etwas tiefer, vor allem belastet von Abgaben in Roche. Die vom SMI jüngst preisgegebene Marke von 9'000 Punkten rückt damit in immer weitere Ferne. Bei insgesamt mehr oder weniger neutralen Vorgaben wird der Markt auch vom Zinsanstieg gebremst: Die zehnjährige US-Rendite ist weiter auf 3,10 Prozent gestiegen.

Zudem liegen die Ölpreise direkt an den jüngsten Höchstständen und der Schweizer Franken legte zuletzt ebenfalls zu. In der zweiten Tageshälfte könnten Daten zum Arbeitsmarkt oder zu den Frühindikatoren in den USA das Geschäft noch bewegen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht um 09.15 Uhr 0,11 Prozent tiefer bei 8'964,27 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 0,01 Prozent ...

