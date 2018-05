Der AUD/USD gab einen Teil seiner anfänglichen Gewinne ab und so zog er sich um -20 Pips vom 3-Tageshoch zurück. Das Paar konnte sich über 0,75 erholen und den 2. Tag in Folge einen Gewinn verbuchen. Unterstützt wurde die Aufwärtsbewegung durch den Anstieg der neuen Arbeitsplätze in Australien, womit der Anstieg der Arbeitslosenquote kompensiert wurde. ...

