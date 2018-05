Lauda-Königshofen - Alibaba Group Holding-Aktie: Frische Rekordstände bald möglich! Chartanalyse Alibaba (ISIN: US01609W1027, WKN: A117ME, Ticker-Symbol: AHLA, NYSE-Symbol: BABA) ist der chinesische Inbegriff einer der größten Online-Handelsplattformen der Welt und in den USA gelistet, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

Den vollständigen Artikel lesen ...