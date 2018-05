Die Rally verliert zwar sowohl kurzfristig als auch langfristig etwas an Schwung, aber im Grundsatz bleibt die Richtung des Marktes die gleiche. Bislang halten sich Gewinnmitnahmen auch in engen Grenzen, was ein weiteres positives Signal darstellt - da wichtige Kursschwellen nicht unterschritten wurden. Von Andreas Büchler

