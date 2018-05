FRANKFURT (Dow Jones)--Siemens verstärkt sich in seinem Geschäftsbereich Gebäudeautomation mit dem kalifornischen Software-Framework-Anbieter J2 Innovations. Das Unternehmen aus Los Angeles hat sich mit dem Programmiergerüst FIN (Fluid INtegration) einen Namen gemacht, auf dessen Basis Anbieter von Gebäudeautomation schnell und mit geringem Aufwand moderne und intuitive Systeme zur Steuerung von Geräten und Automationssystemen entwickeln können. FIN wird in mehr als 20 Ländern in Tausenden von Gebäudeinstallationen eingesetzt.

J2 Innovations soll mit zusätzlichem Personal in den USA und Niederlassungen in Europa und Asien ausgebaut werden, aber eigenständig bleiben, um flexibel agieren zu können. Die Übernahme soll noch im Mai abgeschlossen werden. Zum Kaufpreis machte Siemens keine Angaben.

May 17, 2018 03:49 ET (07:49 GMT)

