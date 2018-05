Rastatt (ots) -



Stefanie Hertel (38) kocht leidenschaftlich gerne gemeinsam mit ihrem Mann Lanny Lanner (43) - und sie ist überzeugt davon, dass Liebe auch durch den Magen geht. "Absolut! Ein leckeres Gericht und dazu ein Gläschen Rotwein können ein schöner Start in einen romantischen Abend sein", sagt die Schlager- und Volksmusiksängerin in einem Exklusiv-Interview der Musikzeitschrift "Meine Melodie" (6/2018; EVT: 17. Mai). Zudem ist Liebe in ihren Augen das Gewürz und "überhaupt die wichtigste Zutat" des Lebens. Gut kochen kann Stefanie Hertel aber nicht nur aus romantischen Gründen. Ihre kürzlich im Alter von 67 Jahren verstorbene Mutter war gelernte Köchin und hat ihrer Tochter einige Rezepte hinterlassen. "Es ist für uns alle eine schöne Erinnerung, wenn wir etwas genau so zubereiten, wie sie es auch gekocht hätte", erklärt die Sängerin voller Wehmut.



Nicht so schöne Erinnerungen hat Stefanie Hertel allerdings an die strengen Küchenregeln ihrer Mutter. "Sie hatte zwei Prinzipien, an denen es nichts zu rütteln gab. Regel Nr. 1: Gegessen wird, was auf den Tisch kommt! Regel Nr. 2: Es muss aufgegessen werden!" Sie könne sich an Tage erinnern, an denen sie "stundenlang störrisch vorm Teller" gesessen und keinen Bissen runterbekommen habe, "weil ich keinen Hunger hatte". Solch strenge Regeln gebe es bei ihr nicht, betont Stefanie Hertel. "Bei meiner Tochter Johanna bin ich heute viel toleranter."



