TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den Börsen in Ostasien und Australien haben am Donnerstag die negativen Vorzeichen überwogen. Positive Vorgaben der Wall Street stützten nur vereinzelt, etwa in Tokio.

Dort stieg der Nikkei-225-Index um 0,5 Prozent auf 22.838 Punkte. Überraschend schwach ausgefallene März-Daten zu den Aufträgen im japanischen Maschinenbau belasteten nicht. Diese gelten als notorisch volatil. Überdies ergab eine Umfrage unter Branchenmanagern, dass diese im zweiten Kalenderquartal eine deutliche Zunahme der Aufträge in der Kernrate erwarten. Beobachter sprachen daher von einem intakten Erholungstrend der Maschinenbaubranche. Aktien von Komatsu stiegen um 0,6 Prozent, Kubota ebenfalls um 0,6 Prozent und Mitsubishi Heavy um 1,1 Prozent.

An der Börse in Sydney sank der S&P/ASX-200 um 0,2 Prozent nach der Veröffentlichung von Arbeitsmarktdaten für April. Demnach stieg die Arbeitslosenquote im vergangenen Monat etwas stärker als erwartet. Belastet wurde der australische Aktienmarkt ferner von Schwergewicht Westpac. Die Aktie der Bank wurde ex Dividende gehandelt und verlor dadurch optisch 3,7 Prozent. Dagegen stiegen im Bergbausektor Rio Tinto und BHP Billiton um 2,4 und 1,3 Prozent auf Mehrjahreshochs, was den breiten Markt etwas stützte.

Kleinere Verluste verbuchten derweil die chinesischen Börsen. In Schanghai ging es mit den Kursen im Schnitt um 0,5 Prozent nach unten. Einzig der Energiesektor blieb dank gestiegener Ölpreise von den Abgaben verschont. In Hongkong verlor der Hang-Seng-Index im späten Handel 0,4 Prozent. Größere Abgaben verhinderte dort das Plus von Schwergewicht Tencent. Die überzeugenden Quartalszahlen des Internet-Konzerns verhalfen dessen Aktie zu einem Anstieg um 4,5 Prozent.

Abschaffung der Mehrwertsteuer stützt Börse Kuala Lumpur

Die Börse im malaysischen Kuala Lumpur wurde von der Vorfreude auf die Abschaffung der Mehrwertsteuer Anfang Juni nach oben getrieben. Der FBM KLCI notierte im späten Geschäft 0,3 Prozent höher. Die Anleger zeigten sich unbeeindruckt davon, dass die Ratingagentur Moody's erneut Bedenken geäußert hat, weil die Streichung der Steuer die Bonität des Landes gefährden könnte.

Auch in Japan erholten sich die Aktien von Banken, die am Mittwoch von enttäuschenden Umsatzausblicken einiger Geldhäuser belastet worden waren. Mitsubishi UFJ stiegen um 1,2 Prozent und Sumitomo Mitsui um 1,4 Prozent.

Die Ölpreise setzten ihren Anstieg am Donnerstag im asiatisch dominierten Handel fort. Sie hatten schon am Mittwoch zugelegt, nachdem das US-Energieministerium einen Rückgang der Rohölvorräte in den USA gemeldet hatte. Daneben stützte ein Bericht der Internationalen Energieagentur. Diese hatte zwar ihre Prognose zum Nachfragewachstum gesenkt, gleichzeitig aber die Ölvorräte der Industrienationen auf dem tiefsten Stand seit drei Jahren verortet. Der Preis für ein Barrel Brentöl erhöhte sich um 0,2 Prozent auf 79,43 Dollar.

Gold war nicht gefragt. Die Feinunze ermäßigte sich um 0,1 Prozent auf 1.289 Dollar. Die deutlich gestiegenen US-Anleihezinsen dämpften das Interesse an dem zinslos gehaltenen Edelmetall. Beobachter verwiesen ferner auf das Ausbleiben neuer politischer Schreckensnachrichten. Daher sei das Sicherheitsbedürfnis der Anleger gering.

Wenig Bewegung gab es am Devisenmarkt. Zur japanischen Währung legte der Dollar geringfügig zu auf 110,55 Yen. Der Euro, der am Mittwochmittag zeitweise unter Bedenken bezüglich der Regierungsbildung in Italien gelitten hatte und unter 1,18 Dollar gefallen war, erholte sich auf rund 1,1810 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.094,30 -0,21% +0,48% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 22.838,37 +0,53% +0,32% 08:00 Kospi (Seoul) 2.448,45 -0,46% -0,77% 08:00 Schanghai-Comp. 3.154,24 -0,48% -4,65% 09:00 Shenzhen A-Aktien 1.910,23 -0,32% -2,90% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 30.987,28 -0,40% +3,05% 10:00 Taiex (Taiwan) 10.833,81 -0,59% +1,79% 07:30 Straits-Times (Sing.) 3.541,47 +0,24% +3,96% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.863,20 +0,27% +2,77% 11:00 BSE (Mumbai) 35.293,64 -0,27% +4,38% 12:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9.25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1809 -0,0% 1,1812 1,1834 -1,7% EUR/JPY 130,51 +0,2% 130,24 130,41 -3,5% EUR/GBP 0,8741 +0,0% 0,8740 0,8772 -1,7% GBP/USD 1,3507 -0,0% 1,3513 1,3490 -0,1% USD/JPY 110,55 +0,2% 110,28 110,17 -1,8% USD/KRW 1081,35 +0,4% 1077,16 1078,25 +1,3% USD/CNY 6,3652 -0,1% 6,3715 6,3699 -2,2% USD/CNH 6,3544 +0,1% 6,3509 6,3610 -2,5% USD/HKD 7,8498 +0,0% 7,8497 7,8500 +0,5% AUD/USD 0,7529 +0,2% 0,7518 0,7485 -3,7% NZD/USD 0,6887 -0,2% 0,6902 0,6885 -3,0% Bitcoin BTC/USD 8.359,69 +0,7% 8.304,71 8.254,13 -38,8% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,71 71,49 +0,3% 0,22 +19,4% Brent/ICE 79,43 79,28 +0,2% 0,15 +21,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.289,06 1.290,68 -0,1% -1,62 -1,1% Silber (Spot) 16,36 16,37 -0,1% -0,01 -3,4% Platin (Spot) 889,50 889,75 -0,0% -0,25 -4,3% Kupfer-Future 3,06 3,06 +0,1% +0,00 -7,8% ===

