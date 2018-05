Zürich (ots) - Das Bauhauptgewerbe zahlt im Branchenvergleich

heute schon die mit Abstand höchsten Handwerkerlöhne. Gemäss

Lohnerhebung des Schweizerischen Baumeisterverbands SBV zahlen die

Bauunternehmen 2018 dem Personal, welches dem Landesmantelvertrag

(LMV) untersteht, im Durchschnitt freiwillig nochmals 0.6% mehr Lohn

als 2017. Dies, obwohl es keine Übereinkunft mit den Gewerkschaften

über eine Lohnerhöhung gab. Der Durchschnittslohn beträgt nun mehr

als 5800 Franken im Monat. Noch höhere Lohnkosten kann die Branche

ohne starke Einbussen bei der Wettbewerbsfähigkeit und damit der

Gefährdung von Arbeitsplätzen in der Schweiz kaum verkraften. Dies

auch, weil die Unternehmen für die heutige Finanzierung der Frührente

Bau zusätzlich nochmals 5.5 Lohnprozente stemmen müssen. Wie die

aktuelle Erhebung der Altersstruktur auf dem Bau zeigt, sind

leistungsseitige Sanierungsmassnahmen dringend angezeigt.



Der dreizehnmal ausbezahlte Durchschnittslohn des LMV-Personals

beträgt dieses Jahr 5804 Franken im Monat, 0.6% mehr als im Vorjahr.

Dies geht aus der Lohnerhebung des Schweizerischen

Baumeisterverbandes (SBV) 2018 hervor, die sich auf über 40'000

Lohnmeldungen stützen kann. Seit 2008 kann sich das

Baustellenpersonal über einen Kaufkraftzuwachs - also nach Abzug der

Inflation - von ansehnlichen acht Prozent erfreuen.



Auch viele Mitarbeitende der untersten Lohnklasse profitieren



Von den Lohnsteigerungen profitierten insbesondere auch die

Mitarbeitenden der untersten Lohnklasse C des Landesmantelvertrages.

Viele Baumeister haben Mitarbeitende dieser Lohnklasse in die

nächsthöhere Lohnklasse B heraufgestuft. In dieser beträgt der

Durchschnittslohn fast 5400 Franken - obwohl diese Mitarbeiter weder

einen Lehrabschluss, noch eine spezifische Ausbildung absolviert

haben. «Die Baumeister zahlen gute und faire Löhne. Das zeigen die

Fakten aus der Lohnerhebung. Das müssen auch die Gewerkschaften zur

Kenntnis nehmen, bevor sie mit masslosen Forderungen die

Wettbewerbsfähigkeit und die Arbeitsplätze aufs Spiel setzen», sagt

SBV-Zentralpräsident Gian-Luca Lardi.



Demografische Bombe - Stiftung FAR mit grossem Sanierungsbedarf



Mit der Lohnerhebung des Schweizerischen Baumeisterverbandes SBV

wird auch die Altersstruktur (http://ots.ch/HuDbuZ) der

Mitarbeitenden erhoben. Geburtenstarke Jahrgänge erreichen in den

nächsten Jahren das Alter 60. Es gibt weit mehr 50-jährige als

30-jährige Bauarbeiter. Vorübergehend ist dieses demografische

Ungleichgewicht dabei kaum: Erst ab dem Jahrgang 1970 sinkt die Zahl

der Bauarbeiter wieder leicht. Dies unterstreicht die Dringlichkeit

einer leistungsseitigen Sanierung der Frührente Bau.



