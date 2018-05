Der britische Netzbetreiber National Grid plc (ISIN: GB00B08SNH34) kündigte am Donnerstag eine Dividendenanhebung um 3,75 Prozent an. Die Gesamtausschüttung für 2017/18 liegt damit bei 45,93 Pence (ca. 0,52 Euro). Eine Zwischendividende wurde bereits an die Aktionäre ausgeschüttet. Die Anteilsinhaber erhalten am 15. August 2018 noch eine Schlussdividende von 30,44 Pence (ca. 0,35 Euro) für das letzte Geschäftsjahr. Ex-Dividenden Tag ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...