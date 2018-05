DAX - Seitwärtsbewegung setzt sich fort

Henry Philippson,

Der DAX zeigte sich gestern daran interessiert, die aktuelle Handelsspanne gen Norden hin zu verlassen. Es blieb allerdings beim Versuch und so fiel der Index heute Morgen wieder unter die 13.000er Marke zurück. Es folgten gähnend langweilige erste 90 Handelsminuten, in denen der Index über eine 20 Punkte-Handelsspanne nicht hinaus kam.

Aus charttechnischer Sicht ist dies bislang eine der langweiligsten Handelswochen des Kalenderjahres 2018. Weder Bullen noch Bären können sich aktuell entscheidend in Szene setzen - die Handelsspanne 12.920 auf der Unter- und 13.030 Punkte auf der Oberseite hat unverändert bestand.

So lange kein Ausbruch aus dieser Tradingrange per Stundenschlusskurs gelingt, muss mit einer anhaltenden Seitwärtsbewegung gerechnet werden. Diese Aussage wiederhole ich nun schon seit drei Tagen, es gibt aber auch nicht mehr dazu zu sagen.

DAX in Punkten Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 02.05.2018 - 17.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2013 - 17.05.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

