Mainz (ots) - "Unternehmertum verpflichtet ", erklärt Ingo Linn seine Motivation mit der Mainzer EFS AG für ein hohes Spendenaufkommen zu sorgen. Europaweit spendet jeder Vertriebspartner 50 Cent von jeder der 14-tägig erstellten Abrechnungen an das EFS-Hilfswerk. Das Unternehmen hat sich im Gegenzug dazu verpflichtet jeden Euro, der von Beratern gespendet wird, mindestens zu verdoppeln. Das Gesamtaufkommen summiert sich durch diesen sozialen Geschäftsansatz jährlich auf einen sechsstelligen Betrag.



Traditionell werden ausgewählte soziale Projekte auf den jährlich stattfindenden Gala-Veranstaltungen der EFS-AG vorgestellt. Die Repräsentanten der Organisationen erhalten auf den festlichen Veranstaltungen einen Spendenscheck überreicht. In diesem Jahr wurden die Organisationen "Malteser Herzenswunsch" und "Stiftung Bärenherz" während der EFS-Jahresauftakt-Gala in Wiesbaden bedacht.



Das Projekt Malteser Herzenswunschkrankenwagen erfüllt schwerstkranken Menschen ihre letzten Wünsche. Ein fachlich voll besetzter Krankenwagen ermöglicht schwerstkranken Menschen noch einmal an die Orte zu gelangen, die ihre Herzen berühren. Dort haben sie die Möglichkeit Abschied nehmen, zu genießen oder sich einfach noch einmal wie früher zu fühlen.



Ehrenamtlich arbeitende Rettungs-, Notfallsanitäter oder Rettungsassistenten des Malteser Hilfsdienst ermöglichen dieses spendenbasierte Projekt. Die Malteser setzen sich für Bedürftige ein und bieten weltweit Hilfe für mehr als zwölf Millionen Menschen pro Jahr. 80.000 Engagierte in Ehren- und Hauptamt arbeiten an 700 Orten für Projekte des Malteser Hilfsdienstes.



Die Bärenherz Stiftung fördert und unterstützt Einrichtungen für Familien mit Kindern, die unheilbar erkrankt sind und eine geringe Lebenserwartung haben, insbesondere Kinderhospize. Zu den geförderten Einrichtungen gehören die Kinderhospize in Wiesbaden, Leipzig und Laufenselden. Ebenfalls gefördert wird das Kinderhaus Nesthäkchen in Heidenrod-Laufenselden im Rheingau-Taunus-Kreis, eine Dauerpflegeeinrichtung für 22 schwerstbehinderte und -kranke Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Für die bestehenden Einrichtungen, die nur zum Teil pflegesatzfinanziert sind, werden derzeit pro Jahr rund 2,6 Millionen Euro ausgeschüttet, mit steigender Tendenz.



OTS: EFS Euro-Finanz-Service Vermittlungs AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/121214 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_121214.rss2



Pressekontakt: RH Reputation GmbH Fozia Butt fozia.butt@rh-reputation.de Nürnbergerstraße 13 10789 Berlin www.rh-reputation.de