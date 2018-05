Die jüngsten Daten der CME Group zeigen, dass das Open Interest an den Euro Futures Märkten am Mittwoch um mehr als 6,4K Kontrakte gefallen ist, während das Endergebnis am Dienstag bei 514.736 Kontrakten lag. Das Volumen legte zeitgleich um fast 56K Kontrakte zu. EUR/USD könnte die 1,19/1,20 testen Der EUR/USD erreichte kürzlich sein Jahrestief von ...

