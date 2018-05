PayPal Holdings (WKN:A14R7U) bringt neue Produkte auf den Markt, die das große und oft ignorierte "underbanked" Segment der Bevölkerung bedienen sollen. In Verbindung mit Mastercard (WKN:A0F602) hat PayPal die PayPal Cash Mastercard in den USA eingeführt, eine Prepaid-Karte ohne monatliche Gebühren, ohne Mindestkontostand und ohne Bonitätsprüfung. Die Karte ermöglicht den Zugang zu einem PayPal-Konto, indem man die Karte überall dort verwendet, wo Mastercard akzeptiert wird, sei es online oder am Point-of-Sale. Karteninhaber können ihr Geld auch an Geldautomaten abheben, darunter 25.000 kostenlose MoneyPass-Automaten in den USA. PayPal-Nutzer können über eine direkte Einzahlung ihres Arbeitgebers Geld auf ihr Konto einzahlen, einen ...

