Zur SMT Hybrid Packaging zeigt das Unternehmen mit den ASM Process Support Products (PSP) nun, warum es für jeden Elektronikfertiger Sinn macht, sich mit dem ASM Vollsortiment an Tools, Beratung und Verbrauchsmaterialien genauer zu beschäftigen.

Stabile Druckprozesse entscheiden maßgeblich über Durchsatz und Produktivität von SMT-Linien. Eine leistungsstarke Druckerlösung ist dabei nicht alles: Tools, Schablonen, Reinigungslösungen, Rakel, Vliese und andere Verbrauchsmaterialien wirken ebenfalls auf den Prozess. In Konsequenz daraus hat ASM Assembly Systems beispielsweise das Reinigungsvlies DEK Ultra-Fine-Pitch (UFP) Eco konzipiert. Das Schablonenunterseiten-Reinigungsvlies ist eigens für die Reinigung von Schablonen mit feinen Aperturen optimiert. Der Aufbau ermöglicht eine besonders schnelle und gründliche Aufnahme sowie Bindung von Lotpastenresten. Dem Kunden winken höhere Standzeiten, Reduzierung der Druckfehlerquote und erhöhter Durchsatz von Drucker und Linie durch höhere Reinigungsgeschwindigkeit und reduzierte Reinigungsfrequenz. Das Reinigungsvlies unterscheidet sich durch seine neuartige Struktur wesentlich von herkömmlichen Reinigungsrollen: Die starke Dochtwirkung des Materials führt die Reinigungsflüssigkeit schnell an die Schablonenunterseite. Einmal angelöste Pastenreste fängt das Vlies in den taschenartigen Vertiefungen seiner Oberfläche auf und führt sie so zuverlässig von der Oberfläche fort - eine Kontamination wird vermieden.

Doch damit erschöpft sich das Dienstleistungsportfolio nicht, wie Susanne

