27 Zimmer und 10 Suiten auf der 5. bis 7. Etage des Kempinski Hotel Corvinus Budapest wurden komplett umgestaltet und renoviert. Die Arbeiten wurden Ende April abgeschlossen.



"Um das Hotel der Zeit und den Ansprüchen unserer Gäste gerecht werden zu lassen, entwerfen und renovieren wir das Haus Stück für Stück aufs Neue. Angefangen mit dem Erdgeschoss wurde dann der Veranstaltungsbereich auf der ersten Etage mit seinem großen Ballsaal und weiteren Räumlichkeiten im letzten April fertiggestellt", erklärt Hoteldirektor Stephan Interthal. "Wir wollen nun unseren Gästen einen Rückzugsort bieten, der Luxus und Wohngefühl mit den Ansprüchen der heutigen Zeit verbindet. So zieren unter Anderem Werke der hoteleigenen Kunstsammlung die Wände der neuen Zimmer und Suiten."



Die großzügig geschnittenen Premium Grand Deluxe Zimmer und Premium Junior Suiten wurden, basierend auf den Plänen des bekannten britischen Innenarchitekten Alex Kravetz, rundum neu gestaltet. Der jetzige Zuschnitt der Zimmer bietet Platz für einen gemütlichen Sitzbereich mit viel Sonnenschein. Eine klug durchdachte Beleuchtung unterteilt den Raum geschickt in seine verschiedenen Funktionsbereiche. Das weiche Farbenspiel aus elegantem Gold, zurückhaltendem Platin und abgeschwächtem Grau sowie warmes, dunkelbraunes Holz steht für mehr als Funktionalität: Es spiegelt den zeitgemäßen Geschmack des designinteressierten, modernen Reisenden wider, der ein sinnliches Erlebnis als auch Komfort während seines Aufenthaltes erwartet. Die Gardinen wurden mit Verdunklungsstoffen versehen und die Smart LED Fernseher garantieren bessere Verbindungsmöglichkeiten zu den gasteigenen Geräten.



Die vier Executive Suiten setzen die Lebensfreude, für die Kempinski steht, in außergewöhnlich schnittige und weitläufige Zimmer um. Das grandiose, moderne Design wird von dem weiten, beeindruckenden Blick auf den Erzsébet Park und auf das Riesenrad, das "Budapest Eye", noch unterstrichen. Zwei der vier Executive Suiten verfügen zudem über romantische Erkerfenster.



Die beiden Corvinus Collection Suiten, Zimmernummer 730 und 830, wurden in einem ähnlichen Stil gehalten und können, für zusätzlichen Platz und Komfort, mit den nebenliegenden Juniorsuiten verbunden werden. Das Konzept zielt auf eine Balance aus brillant strahlender Schönheit und Eleganz durch zurückhaltende Grau- und Beige- sowie berauschende Gold- und Cremetöne ab.



Die Neugestaltung dieser Einheiten ist Teil des 8,5 Millionen Euro Renovierungsprojektes, während dessen weitere 126 Zimmer und drei Suiten eine Auffrischung erhalten haben. Schon 2019 sollen weitere Renovierungen folgen.



