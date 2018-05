Wien - Die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI) raten die in 2022 fällige 1,625% Anleihe (ISIN AT0000A1C741/ WKN A1ZVMF) der STRABAG SE (ISIN AT000000STR1/ WKN A0M23V) auf Total Return Basis und Sicht von sechs Monaten zu halten.Aufgrund des Rekordauftragsbestands gehe der Vorstand der STRABAG SE (STRABAG) für 2018 von einer Leistungssteigerung um 3% auf EUR 15 Mrd. aus. Ebenso halte der Vorstand an dem seit 2016 erfüllten Ziel einer nachhaltigen EBIT-Marge von über 3% auch in 2018 fest. Für den Investitionscashflow rechne das Management, dass dieser über dem Vorjahreswert von EUR 450 Mio. zum Liegen komme. Für die Bauwirtschaft gehen die Analysten der RBI im laufenden Geschäftsjahr von einem Anhalten der positiven Entwicklungen aus, vor allem in Deutschland wo die STRABAG stark vertreten sei, aber auch in Österreich oder Polen.

Den vollständigen Artikel lesen ...